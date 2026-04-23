Máis de 250 estudantes participarán en Santiago no Día Internacional das Rapazas nas TIC
O CESGA acolle este xoves un coloquio con tecnólogas galegas para fomentar vocacións científicas entre a mocidade
Santiago de Compostela acollerá este xoves, 23 de abril, unha nova edición do Día Internacional das Rapazas nas TIC, unha iniciativa destinada a fomentar o interese das máis novas polo ámbito tecnolóxico e científico.
A xornada, que se celebrará na sede do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) entre as 11.00 e as 13.30 horas, reunirá a un total de 250 estudantes de primaria e secundaria procedentes de seis centros educativos de Galicia.
O evento está organizado polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), o propio CESGA e a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta, dentro dunha iniciativa internacional que busca reducir a fenda de xénero no ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación.
Referentes femininos no ámbito tecnolóxico
O acto incluirá un coloquio con catro profesionais galegas do sector tecnolóxico, que compartirán as súas traxectorias e experiencias para achegar ás estudantes as oportunidades que ofrecen as TIC.
Participarán a doutora en Química Teórica e técnica do CESGA Marta Castiñeira; a catedrática en Enxeñaría de Computadores Patricia González; a investigadora do CITIC Hilda Romero; e a enxeñeira de telecomunicacións Aránzazu Sucasas.
Durante a sesión, que se retransmitirá en directo, as alumnas poderán formular preguntas en tempo real e establecer un diálogo directo coas relatoras.
Ademais, unha corentena de estudantes terá a oportunidade de visitar as instalacións do CESGA e coñecer de preto infraestruturas como o superordenador Finis Terrae III ou o ordenador cuántico galego Qmio.
A xornada será inaugurada polo director científico do CESGA, Lois Orosa, e o presidente do CPEIG, Fernando Suárez, e contará coa clausura da directora xeral de Promoción da Igualdade da Xunta, María Quintiana Pérez.