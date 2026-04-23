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Santiago de Compostela

La Xunta invertirá más de 50 millones en la transformación del barrio de Mallou, en Santiago

El proyecto, con un 80% de vivienda protegida, prevé zonas verdes, carril bici y su urbanización a partir de 2027

Eladio Lois
Eladio Lois
23/04/2026 13:36
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto al secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, presentó hoy el proyecto
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto al secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, presentó hoy el proyecto
Xunta
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La Xunta de Galicia ha dado el primer paso para transformar el ámbito de Mallou, en Santiago de Compostela, en un nuevo barrio residencial con capacidad para 8.000 personas. El proyecto contempla la construcción de 3.600 viviendas, de las que el 80% serán protegidas, y una inversión pública superior a los 50 millones de euros, con un impacto inducido estimado de 600 millones

La ordenación se estructura en cinco grandes manzanas, articuladas por una red viaria que generará un eje norte-sur, con espacios destinados a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes. En total, se proyectan más de 130.000 metros cuadrados de áreas verdes, con la plantación de más de 3.500 árboles y la creación de itinerarios peatonales.

El diseño incluye además una plaza central en torno a la fuente-lavadero de Mallou, integrando elementos históricos del entorno, así como un carril bici y espacios para el transporte público, con el objetivo de favorecer una movilidad urbana sostenible

Plazos: alegaciones abiertas y obras a partir de 2027

Tras su aprobación inicial y publicación en el Diario Oficial de Galicia, el proyecto abre ahora un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones. La previsión de la Xunta es lograr la aprobación definitiva a lo largo de este año.

En cuanto al calendario, el Ejecutivo autonómico prevé licitar las obras de urbanización en 2027 y comenzar los trabajos de edificación en 2028, de forma simultánea con el desarrollo de las infraestructuras.

El ámbito contará con más de 3.500 plazas de aparcamiento, de las que cerca de 900 serán públicas, y dispondrá de todos los servicios básicos, como saneamiento, abastecimiento, iluminación o telecomunicaciones.

La Xunta enmarca este proyecto dentro de su estrategia para reforzar la oferta de vivienda en Santiago, donde ya tiene en marcha otras promociones públicas en zonas como Lamas de Abade, O Castiñeiriño o Xoán XXIII.

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