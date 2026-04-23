La Policía denuncia “abandono” tras el incendio de la comisaría de Santiago

La Confederación Española de Policía denuncia la situación de la comisaría de Santiago tras el incendio Europa Press

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado el "abandono" del Ministerio del Interior que, transcurridos más de dos meses del incendio de la comisaría de Santiago, "no puso los medios necesarios" para solucionar lo sucedido.

Los agentes han asegurado que trabajan en una "situación tercermundista" y que conviven "hacinados en oficinas provisionales que no pasarían ninguna inspección de prevención de riesgos laborales".

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En este sentido, han señalado que "son conscientes" de que la comisaría, en la situación actual, es "irrecuperable sin una obra de calado" que se prolongaría durante meses o años.

Por ello, han pedido construir en Santiago una nueva comisaría de Policía en una "ubicación idónea", que "cubra las carencias y limitaciones" de la actual.