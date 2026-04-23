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Santiago de Compostela

Investigan un colegio compostelano después de que un profesor agarrase presuntamente a un alumno por el cuello

Educación investiga el incidente ocurrido en el CEIP Monte dos Postes

Eladio Lois
Eladio Lois
23/04/2026 12:23
Exterior del CEIP Monte dos Postes
Exterior del CEIP Monte dos Postes
Cedida
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La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha abierto una investigación sobre un incidente ocurrido en el CEIP Monte dos Postes, en Santiago de Compostela, en el que un profesor de primaria habría agarrado por el cuello a un alumno. El docente, según han confirmado fuentes del entorno educativo, ya no se encuentra en el centro y ha sido sustituido. 

Desde el departamento autonómico han señalado que el profesor se encuentra actualmente de baja y que se está recabando información para determinar si procede la adopción de medidas sancionadoras.

Según han explicado, la Inspección Educativa actuó de inmediato tras tener conocimiento de lo sucedido, desplazándose ese mismo día al colegio y atendiendo a la familia del menor afectado por vía telefónica. 

La ANPA pide tranquilidad y denuncia falta de recursos

Por su parte, la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del centro ha calificado lo ocurrido como un “caso aislado” y ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias. La entidad asegura que el colegio actuó de forma “veloz y correcta”, activando de inmediato los protocolos establecidos e informando tanto a la Inspección educativa como a la familia.

En una comunicación remitida a los padres, la ANPA indicó que el procedimiento administrativo “sigue su curso bajo la supervisión de la Inspección educativa”, conforme a la normativa vigente, y subrayó que el alumno y su entorno están recibiendo acompañamiento y asesoramiento por parte de la comunidad educativa.

A raíz de este suceso, la asociación ha denunciado además la situación de “precariedad” del centro, señalando que dispone de menos recursos educativos especializados que el pasado curso, pese al incremento del número de estudiantes con necesidades educativas especiales.

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