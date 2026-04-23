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Santiago de Compostela

Iniciativa Galega pola Memoria condena "los insultos" contra Moncho Reboiras tras la inauguración de su estatua en Santiago

La entidad critica las declaraciones realizadas en el debate político posterior al acto y reclama disculpas por referirse al sindicalista asesinado en 1975 como “un delincuente”

Agencias
23/04/2026 16:34
Imagen de la inauguración de la estatua dedicada a Moncho Reboiras celebrada la semana pasada
Imagen de la inauguración de la estatua dedicada a Moncho Reboiras celebrada la semana pasada
Concello de Santiago
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La Iniciativa Galega pola Memoria, ha expresado este jueves su "condena a los insultos contra una víctima del franquismo pronunciados en sede parlamentaria" por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que en el último pleno se refirió a Moncho Reboiras, asesinado por la policía franquista en 1975, como "un delincuente".

"La reparación es un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado por fallar en su deber de proteger los derechos humanos, admitiendo lo acontecido tras el Golpe de estado y la Dictadura, y restaurando a las víctimas", apunta la entidad, que recuerda que Moncho Reboiras fue oficialmente reconocido como víctima del franquismo en 2009.

La "reparación", no obstante, de acuerdo con "los estándares internacionales", exigen también "la restitución de su honor frente a las calumnias con las que los responsables de su asesinato quisieron justificarlo", para lo cual "son necesarios los homenajes públicos que sirvan para socialmente hacer valer que fue víctima de una injusticia y no el culpable de lo que le pasó".

En esta acción enmarcan la estatua de Moncho Reboiras inaugurada la semana pasada en Santiago y que motivó en el debate que Paula Prado criticase este hecho y argumentase que Reboiras "no tiene más vinculación con Santiago que la de ser un delincuente".

"Nos parecen especialmente graves estas declaraciones contrarias al menor ápice de sensibilidad humanitaria y democrática, y exigimos la disculpa por parte de la persona que las pronunció y de la organización a la que pertenece", finalizan.

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