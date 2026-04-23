Gómez Caamaño destaca el papel del Consello de Bioética para situar a Galicia como referente en el uso responsable de la tecnología sanitaria

Foto de familia de la VII Xornada do Consello de Bioética de Galicia Xunta

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, inauguró este jueves en Santiago de Compostela la VII Xornada do Consello de Bioética de Galicia, donde puso en valor la contribución de este órgano para que la comunidad se consolide como referente en protección de datos y uso responsable de la tecnología sanitaria.

Durante el acto, celebrado bajo el lema Entre datos e pacientes: humanizar a atención sanitaria en tempos da intelixencia artificial, el titular de Sanidade incidió en que, pese al avance tecnológico, “nada pode poñerse por riba dos dereitos e as liberdades individuais dos pacientes”.

Un modelo sanitario basado en la ética y la innovación

Acompañado por la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato, Gómez Caamaño definió a los miembros del Consello de Bioética como los “gardiáns esenciais” de la seguridad y la voluntad de pacientes y profesionales sanitarios.

En su intervención, defendió que la estrategia del departamento pasa por consolidar un modelo en el que la innovación tecnológica vaya de la mano de la responsabilidad, señalando que “o importante é como a tecnoloxía nos axuda a escoitar e a acompañar mellor a cada paciente, entendendo que non é unha suma de datos, senón un ser único”.

Galicia, referente en protección de datos sanitarios

El conselleiro repasó algunos de los avances que sitúan a Galicia en la vanguardia de la gestión sanitaria, destacando que el sistema cuenta con la certificación de nivel alto del Esquema Nacional de Seguridade, lo que garantiza la máxima protección en el tratamiento de datos sensibles.

Asimismo, recordó la creación del Consello Asesor de Intelixencia Artificial como herramienta para asegurar un uso ético de estas tecnologías, así como el desarrollo de plataformas como TELEA, que permiten la monitorización de pacientes desde sus domicilios.

La jornada reunió en Santiago a expertos del ámbito sanitario y tecnológico para abordar cuestiones como el uso del Big Data, la toma de decisiones compartida o el impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica, en un encuentro que también contó con la participación de la presidenta del Consello de Bioética de Galicia, Ana Concheiro.