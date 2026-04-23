Filoloxía reivindica o seu papel clave nunha “era esplendorosa” marcada pola tecnoloxía
O decano Elías Feijó destaca na festividade de San Isidoro a importancia de comprender e interpretar discursos nun mundo cada vez máis complexo
A Facultade de Filoloxía conmemorou este mércores a festividade do seu patrón, San Isidoro de Sevilla, nun acto no que o seu decano, Elias Feijó, dixo estar “convencido” de que se está abrindo para a Filoloxía “unha era esplendorosa na que, cos avances tecnolóxicos como aliados, vai ser cada vez máis decisivo entender, comunicar e explicar o mundo e os vínculos de palabras e discursos con todos os ámbitos da actividade humana”.
No acto oficial, que presidiu a vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana Iglesia, e no que tamén participou a vicedecana de cultura, Elsa González, o decano Feijó fixo tamén fincapé no seu discurso na “vocación” de continuar “alimentando a vontade e a necesidade de comunidade, unha comunidade que queremos sexa vínculo e se estenda plenamente á sociedade, comezando polos nosos queridos barrios de Vista Alegre e Vite”, dixo.
Para o decano, toda a actividade desenvolvida pola comunidade universitaria do centro é “dunha riqueza dificilmente mensurable”, con proxectos e realidades “marabillosas e extremadamente útiles” que, “máis que orgullo, xunto á satisfacción, nos fai sentir alegría e gratitude”, concluíu.
A sesión, amenizada polo coro da facultade Verba Volant, contou ademais coa conferencia ‘Do ‘ueriloquium’ ao asterisco: alegoría e arqueoloxía da palabra’ a cargo do profesor Virgilio García Trabazo, que foi introducido pola profesora Helena de Carlos; e presentouse o libro 'Decanas e decanos da Facultade de Filoloxía (1977-2020). Conferencias pronunciadas no ciclo conmemorativo do 50 aniversario e a galería de fotografías de decanas e decanos'.