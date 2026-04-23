Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Filoloxía reivindica o seu papel clave nunha “era esplendorosa” marcada pola tecnoloxía

O decano Elías Feijó destaca na festividade de San Isidoro a importancia de comprender e interpretar discursos nun mundo cada vez máis complexo

Redacción
23/04/2026 09:49
De esquerda a dereita, Elsa González, Elias Feijó, Ana Cabana, Helena de Carlos e Virgilio García
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

A Facultade de Filoloxía conmemorou este mércores a festividade do seu patrón, San Isidoro de Sevilla, nun acto no que o seu decano, Elias Feijó, dixo estar “convencido” de que se está abrindo para a Filoloxía “unha era esplendorosa na que, cos avances tecnolóxicos como aliados, vai ser cada vez máis decisivo entender, comunicar e explicar o mundo e os vínculos de palabras e discursos con todos os ámbitos da actividade humana”. 

No acto oficial, que presidiu a vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana Iglesia, e no que tamén participou a vicedecana de cultura, Elsa González, o decano Feijó fixo tamén fincapé no seu discurso na “vocación” de continuar “alimentando a vontade e a necesidade de comunidade, unha comunidade que queremos sexa vínculo e se estenda plenamente á sociedade, comezando polos nosos queridos barrios de Vista Alegre e Vite”, dixo.

Filoloxía da USC celebra o seu patrón cunha semana de actividades culturais

Para o decano, toda a actividade desenvolvida pola comunidade universitaria do centro é “dunha riqueza dificilmente mensurable”, con proxectos e realidades “marabillosas e extremadamente útiles” que, “máis que orgullo, xunto á satisfacción, nos fai sentir alegría e gratitude”, concluíu.

A sesión, amenizada polo coro da facultade Verba Volant, contou ademais coa conferencia ‘Do ‘ueriloquium’ ao asterisco: alegoría e arqueoloxía da palabra’ a cargo do profesor Virgilio García Trabazo, que foi introducido pola profesora Helena de Carlos; e presentouse o libro 'Decanas e decanos da Facultade de Filoloxía (1977-2020). Conferencias pronunciadas no ciclo conmemorativo do 50 aniversario e a galería de fotografías de decanas e decanos'.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El grupo posa en el Obradoiro

Caminar 110 kilómetros sin ver: la historia de siete polacos ciegos que lograron peregrinar a Santiago
Eladio González Lois
O espectáculo 'Firmamento' representarase o 25 de abril ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia

La Veronal volta a Santiago con 'Frimamento', unha viaxe escénica á mente adolescente
Adriana Quesada
El ideal gallego

Así suena ‘Familia S.L.’, el tema más crudo de Carlangas antes de su nuevo disco
Eladio González Lois
La Cocina Económica de Santiago, que cumple 135 años, continúa siendo un referente en la atención a personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad

Empresarios del Tambre y Cocina Económica se alían en Santiago con una exposición solidaria
Eladio González Lois