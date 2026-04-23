Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Familias de Boqueixón aprenden a gestionar conflictos en el hogar con el programa ‘Educar en Familia’

La iniciativa continuará el 29 de abril en Teo tras el éxito de su primera sesión

Eladio Lois
Eladio Lois
23/04/2026 09:45
Sesión del programa ‘Educar en Familia’ celebrada en el CPI Antonio Orza Couto
Sesión del programa ‘Educar en Familia’ celebrada en el CPI Antonio Orza Couto
Concello de Boqueixón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El CPI Antonio Orza Couto de Boqueixón acogió la primera sesión del programa ‘Educar en Familia’, una iniciativa impulsada por el Concello en colaboración con la Dirección Xeral de Saúde Pública y dirigida a padres y madres con hijos en edad escolar.

La actividad, organizada a través del Servizo de Prevención de Condutas Aditivas de los concellos de Boqueixón, Teo, Touro y Vedra, se centró en la gestión de conflictos en el ámbito familiar, ofreciendo herramientas prácticas para afrontar las tensiones del día a día.

Durante la sesión, el ponente explicó que el conflicto no siempre tiene una connotación negativa, ya que puede formar parte del desarrollo personal, especialmente en el caso de los más jóvenes.

Escucha activa y empatía como claves

Las familias participantes trabajaron diferentes estrategias para abordar los conflictos, poniendo el foco en aspectos como la escucha activa, la empatía y la asertividad. Además, la jornada incluyó la resolución de casos prácticos para aplicar los conceptos abordados.

Tras la buena acogida de esta primera sesión, el programa continuará el próximo miércoles 29 de abril a las 18.30 horas en el auditorio de A Ramallosa, en Teo.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del correo habilitado por la organización: educarenfamiliaconcellos@gmail.com.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El grupo posa en el Obradoiro

Caminar 110 kilómetros sin ver: la historia de siete polacos ciegos que lograron peregrinar a Santiago
Eladio González Lois
O espectáculo 'Firmamento' representarase o 25 de abril ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia

La Veronal volta a Santiago con 'Frimamento', unha viaxe escénica á mente adolescente
Adriana Quesada
El ideal gallego

Así suena ‘Familia S.L.’, el tema más crudo de Carlangas antes de su nuevo disco
Eladio González Lois
La Cocina Económica de Santiago, que cumple 135 años, continúa siendo un referente en la atención a personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad

Empresarios del Tambre y Cocina Económica se alían en Santiago con una exposición solidaria
Eladio González Lois