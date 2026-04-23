Familias de Boqueixón aprenden a gestionar conflictos en el hogar con el programa ‘Educar en Familia’

Sesión del programa ‘Educar en Familia’ celebrada en el CPI Antonio Orza Couto Concello de Boqueixón

El CPI Antonio Orza Couto de Boqueixón acogió la primera sesión del programa ‘Educar en Familia’, una iniciativa impulsada por el Concello en colaboración con la Dirección Xeral de Saúde Pública y dirigida a padres y madres con hijos en edad escolar.

La actividad, organizada a través del Servizo de Prevención de Condutas Aditivas de los concellos de Boqueixón, Teo, Touro y Vedra, se centró en la gestión de conflictos en el ámbito familiar, ofreciendo herramientas prácticas para afrontar las tensiones del día a día.

Durante la sesión, el ponente explicó que el conflicto no siempre tiene una connotación negativa, ya que puede formar parte del desarrollo personal, especialmente en el caso de los más jóvenes.

Escucha activa y empatía como claves

Las familias participantes trabajaron diferentes estrategias para abordar los conflictos, poniendo el foco en aspectos como la escucha activa, la empatía y la asertividad. Además, la jornada incluyó la resolución de casos prácticos para aplicar los conceptos abordados.

Tras la buena acogida de esta primera sesión, el programa continuará el próximo miércoles 29 de abril a las 18.30 horas en el auditorio de A Ramallosa, en Teo.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del correo habilitado por la organización: educarenfamiliaconcellos@gmail.com.