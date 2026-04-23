Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Obradoiro llama a llenar Sar de blanco en un partido clave: “Necesitamos a la afición”

El club abre la venta de entradas al público general para el encuentro de este domingo a las 18.15 horas en el Multiusos Fontes do Sar

Eladio Lois
Eladio Lois
23/04/2026 11:59
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Monbus Obradoiro ha lanzado un llamamiento a su afición para convertir el Multiusos Fontes do Sar en una auténtica “caldera” en el decisivo encuentro de este domingo, que se disputará a las 18.15 horas. El club compostelano pide a sus seguidores que acudan vestidos de blanco para generar un ambiente de apoyo total en uno de los tres últimos partidos de liga.

La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, y Nacho Varela, representante de la organización, con el cartel del Duatlón Cidade de Santiago

Más de medio millar de deportistas participarán este sábado en el Duatlón Cidade de Santiago

Más información

La entidad obradoirista considera este partido como clave en el desenlace de la temporada y subraya la importancia del respaldo desde la grada. En su mensaje a la afición, el club destaca que los seguidores son “el jugador más importante” y apela a su presencia para empujar al equipo en este momento decisivo.

El objetivo es llenar el pabellón compostelano y teñirlo de blanco para reforzar el ambiente en un encuentro que puede resultar determinante en la clasificación final.

Aquí puedes adquirir las entradas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El grupo posa en el Obradoiro

Caminar 110 kilómetros sin ver: la historia de siete polacos ciegos que lograron peregrinar a Santiago
Eladio González Lois
O espectáculo 'Firmamento' representarase o 25 de abril ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia

La Veronal volta a Santiago con 'Frimamento', unha viaxe escénica á mente adolescente
Adriana Quesada
El ideal gallego

Así suena ‘Familia S.L.’, el tema más crudo de Carlangas antes de su nuevo disco
Eladio González Lois
La Cocina Económica de Santiago, que cumple 135 años, continúa siendo un referente en la atención a personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad

Empresarios del Tambre y Cocina Económica se alían en Santiago con una exposición solidaria
Eladio González Lois