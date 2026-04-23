El Obradoiro llama a llenar Sar de blanco en un partido clave: “Necesitamos a la afición”

El Monbus Obradoiro ha lanzado un llamamiento a su afición para convertir el Multiusos Fontes do Sar en una auténtica “caldera” en el decisivo encuentro de este domingo, que se disputará a las 18.15 horas. El club compostelano pide a sus seguidores que acudan vestidos de blanco para generar un ambiente de apoyo total en uno de los tres últimos partidos de liga.

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La entidad obradoirista considera este partido como clave en el desenlace de la temporada y subraya la importancia del respaldo desde la grada. En su mensaje a la afición, el club destaca que los seguidores son “el jugador más importante” y apela a su presencia para empujar al equipo en este momento decisivo.

El objetivo es llenar el pabellón compostelano y teñirlo de blanco para reforzar el ambiente en un encuentro que puede resultar determinante en la clasificación final.

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