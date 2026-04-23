El grupo Scout Chan 292 celebra 50 años en Santiago con una exposición abierta al público
La entidad conmemora medio siglo de trayectoria educativa con un museo que repasa su historia y su impacto en la ciudad
El Grupo Scout Chan 292 conmemora su 50 aniversario consolidado como una de las entidades de referencia en la educación no formal en Santiago de Compostela. Fundado hace medio siglo, el colectivo ha desarrollado una intensa labor centrada en la educación en valores, el compromiso social y el aprendizaje activo entre la infancia y la juventud.
A lo largo de estas cinco décadas, el grupo ha apostado por un modelo educativo basado en el asociacionismo sin ánimo de lucro, donde actividades como rutas, campamentos o dinámicas de grupo sirven como espacios de aprendizaje que van más allá del aula
Su metodología, alineada con enfoques educativos actuales como el aprendizaje cooperativo o el trabajo por proyectos, pone el foco en el desarrollo integral de los participantes, fomentando la autonomía, la convivencia y el trabajo en equipo.
Una exposición para recorrer su historia
Como parte de la celebración, el grupo inaugurará el museo ‘50 anos construíndo un mundo mellor’, una exposición que podrá visitarse desde este sábado hasta el próximo 8 de mayo en el Instituto Europeo Campus Stellae, situado en la Praza da Quintana.
La muestra permitirá al público recorrer la evolución del grupo a través de diferentes etapas educativas, incluyendo la recreación de una acampada scout como uno de los elementos más representativos de su actividad.
El programa conmemorativo incluye también un acto privado de inauguración este viernes a las 20.30 horas, así como una jornada especial el sábado centrada en la participación de los más jóvenes del grupo, con actividades diseñadas para celebrar estos 50 años de trayectoria