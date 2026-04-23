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Santiago de Compostela

El futuro de los aeropuertos gallegos centra un debate este jueves en la Real Sociedad Económica de Santiago

El exdirector del aeropuerto compostelano Manuel Ameijeiras analizará el modelo aeroportuario en una sesión abierta al público

Eladio Lois
Eladio Lois
23/04/2026 06:31
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Redacción
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La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS) acogerá este jueves, 23 de abril, una nueva mesa de debate centrada en el futuro de los aeropuertos gallegos, dentro de su ciclo 'Compostela 2023-2027. Presente y futuro'.

La sesión, que comenzará a las 19.30 horas, llevará por título ‘Galicia, tres aeropuertos, un modelo a decidir’ y contará con la intervención del exdirector general de Aviación Civil y exdirector del aeropuerto de Santiago, Manuel Ameijeiras Vales, quien abordará la situación actual de la navegación aérea y las perspectivas de las tres terminales de la comunidad.

El exdirector del aeropuerto compostelano, Manuel Ameijeiras
El exdirector del aeropuerto compostelano, Manuel Ameijeiras
Cedida

El acto estará presentado por el directivo de la entidad Luis García Varela y será encabezado por el presidente de la Real Sociedad Económica, Francisco Loimil Garrido.

Entrada libre y emisión en directo

Como es habitual en este ciclo, la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo, y los asistentes podrán participar formulando preguntas al ponente al finalizar la intervención.

Además, la mesa de debate podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Real Sociedad Económica, ampliando así el acceso a esta reflexión sobre uno de los retos estratégicos del transporte en Galicia.

El encuentro tendrá lugar en la sede de la entidad, situada en la plaza Salvador de Parga, en pleno casco histórico de Santiago de Compostela.

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