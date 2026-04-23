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Santiago de Compostela

El Consorcio de Santiago regalará libros por el Día del Libro a quienes visiten la Casa do Cabido

La iniciativa se vincula a la exposición ‘A alma de Compostela’, que ofrece una visión artística y plural de la ciudad

Eladio Lois
Eladio Lois
23/04/2026 07:49
Las publicaciones del Consorcio se entregarán gratuitamente a los visitantes
Las publicaciones del Consorcio se entregarán gratuitamente a los visitantes
Consorcio de Santiago
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El Consorcio de Santiago celebrará este jueves, 23 de abril, el Día Internacional del Libro con una iniciativa dirigida a promover la lectura entre la ciudadanía. La entidad entregará de forma gratuita publicaciones coeditadas por la institución a todas las personas que visiten ese día la Casa do Cabido.

Los ejemplares, procedentes de las distintas bibliotecas del Consorcio, abarcan temáticas relacionadas con la literatura, el arte y la historia de Santiago, e incluyen también títulos orientados a público infantil y juvenil, con el objetivo de llegar a un amplio perfil de visitantes

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Una exposición para redescubrir la ciudad

La iniciativa se enmarca en la exposición ‘A alma de Compostela: un percorrido en acuarela e fotografía’, una muestra que reúne obras del colectivo artístico LUCET y que propone una mirada diferente sobre la ciudad.

La exposición combina técnicas como la acuarela, la fotografía, el pastel o el óleo para ofrecer una visión pausada y sensible de Santiago, alejándose de las representaciones más turísticas o documentales.

La muestra, con acceso gratuito, puede visitarse de martes a sábado en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Con esta acción, el Consorcio busca incentivar la visita a espacios culturales de la ciudad y acercar la lectura a la ciudadanía en una fecha señalada en el calendario cultural.

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