El Concello admite el retraso en las becas de comedor y lo atribuye a “dificultades técnicas”

El Concello de Santiago ha respondido a las críticas del Partido Popular por el retraso en el pago de las becas de comedor escolar asegurando que la demora se debe a “dificultades técnicas” y no a decisiones políticas. El gobierno local reconoce el problema y afirma que está trabajando para solucionarlo “na medida do posible”.

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“Entendemos o malestar das ANPAs”

El ejecutivo municipal ha lamentado el retraso y ha señalado que “entende o malestar das ANPAs, principais prexudicadas da demora”, al tiempo que asegura que el Concello está tratando de “axilizar o pago” una vez resueltos los problemas detectados.

Según explican, la causa principal del retraso está en la implantación de una nueva aplicación contable y en el proceso de transición desde el sistema anterior. En este sentido, sostienen que “o atraso no pago está vinculado á posta en marcha dunha nova aplicación contable” y a los fallos en la “migración de datos”.

El gobierno local insiste en que “o atraso no pago ten, polo tanto, motivos técnicos e non responde a cuestións políticas”, en respuesta directa a las acusaciones del Partido Popular.

Respuesta a las críticas y defensa de la gestión

La reacción del Concello llega después de que el grupo popular denunciase una situación de impagos prolongada y calificase el escenario de “auténtica vergoña social”, además de exigir el abono inmediato de las cantidades pendientes.

Frente a estas críticas, el ejecutivo compostelano ha defendido su política social y ha reivindicado el aumento del presupuesto destinado a estas ayudas. Así, subraya que “o que si responde á vontade política do Goberno é a aposta contundente polas bolsas de comedor, actividades extraescolares e material escolar".

En este sentido, el Concello recuerda que actualmente destina 1,1 millones de euros a estas ayudas, que alcanzan a cerca de 2.000 niños y niñas, frente a los 87.500 euros y menos de 300 beneficiarios del curso 2013-2014, durante el último gobierno del PP.

El ejecutivo considera que estos datos “non resisten comparativa posible” y los utiliza para defender su gestión, asegurando que evidencian el compromiso del gobierno municipal con “defender o público, pola conciliación, e polos dereitos sociais”.