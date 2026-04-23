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Santiago de Compostela

El Concello admite el retraso en las becas de comedor y lo atribuye a “dificultades técnicas”

El gobierno local responde al PP, pide disculpas a las ANPA y defiende su inversión de 1,1 millones en ayudas sociales

Eladio Lois
Eladio Lois
23/04/2026 12:52
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El Concello de Santiago ha respondido a las críticas del Partido Popular por el retraso en el pago de las becas de comedor escolar asegurando que la demora se debe a “dificultades técnicas” y no a decisiones políticas. El gobierno local reconoce el problema y afirma que está trabajando para solucionarlo “na medida do posible”. 

El concejal del PP, Borja Rubio, en rueda de prensa

El PP denuncia cinco meses de impagos en becas de comedor en Santiago

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“Entendemos o malestar das ANPAs”

El ejecutivo municipal ha lamentado el retraso y ha señalado que “entende o malestar das ANPAs, principais prexudicadas da demora”, al tiempo que asegura que el Concello está tratando de “axilizar o pago” una vez resueltos los problemas detectados.

Según explican, la causa principal del retraso está en la implantación de una nueva aplicación contable y en el proceso de transición desde el sistema anterior. En este sentido, sostienen que “o atraso no pago está vinculado á posta en marcha dunha nova aplicación contable” y a los fallos en la “migración de datos”.

El gobierno local insiste en que “o atraso no pago ten, polo tanto, motivos técnicos e non responde a cuestións políticas”, en respuesta directa a las acusaciones del Partido Popular. 

Respuesta a las críticas y defensa de la gestión

La reacción del Concello llega después de que el grupo popular denunciase una situación de impagos prolongada y calificase el escenario de “auténtica vergoña social”, además de exigir el abono inmediato de las cantidades pendientes.

Frente a estas críticas, el ejecutivo compostelano ha defendido su política social y ha reivindicado el aumento del presupuesto destinado a estas ayudas. Así, subraya que “o que si responde á vontade política do Goberno é a aposta contundente polas bolsas de comedor, actividades extraescolares e material escolar".

En este sentido, el Concello recuerda que actualmente destina 1,1 millones de euros a estas ayudas, que alcanzan a cerca de 2.000 niños y niñas, frente a los 87.500 euros y menos de 300 beneficiarios del curso 2013-2014, durante el último gobierno del PP.

El ejecutivo considera que estos datos “non resisten comparativa posible” y los utiliza para defender su gestión, asegurando que evidencian el compromiso del gobierno municipal con “defender o público, pola conciliación, e polos dereitos sociais”.

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