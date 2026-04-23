Así transformará la Xunta la AG-59: 5.000 árboles para crear una gran ‘autovía verde’

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, participó en la jornada de reforestación en Teo Xunta

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha un proyecto de reforestación de gran escala en el entorno de Santiago de Compostela con la plantación de 5.000 ejemplares de árboles frondosos y autóctonos en las márgenes de la autovía AG-59, en el marco de la Estrategia de Estradas Verdes. La intervención, que ya ha permitido plantar 3.000 árboles, cuenta con un presupuesto superior a los 375.000 euros.

Una intervención de 40 hectáreas en el área compostelana

La actuación se desarrolla a lo largo de 8 kilómetros de vía y afecta a una superficie total de 40 hectáreas, incluyendo también los ramales AG-58 y VG-1.6. Según la información facilitada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, los trabajos incluyen la eliminación de especies invasoras y pirófitas, como mimosas y eucaliptos, para su sustitución por especies autóctonas.

Trabajos de plantación de árboles autóctonos en las márgenes de la autovía AG-59, en el entorno de Santiago Xunta

Entre las especies plantadas se encuentran abedules, fresnos, castaños, robles o arces, además de arbustos y plantas trepadoras como hiedras y vincas, con el objetivo de favorecer una integración paisajística más natural y sostenible.

Objetivo ambiental: reducción de CO₂ y mejora del paisaje

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, participó en los trabajos de plantación y destacó que esta iniciativa busca avanzar hacia infraestructuras más sostenibles.

Según los datos del proyecto, los árboles plantados permitirán la absorción de hasta 250 toneladas de CO₂ en un periodo estimado de 35 años, reforzando así el compromiso ambiental de la administración autonómica.

La actuación se ejecuta en colaboración con la Consellería de Medio Rural a través de Seaga y contempla, una vez finalizada la plantación, un periodo de mantenimiento de entre cuatro y cinco años para garantizar la consolidación de la masa vegetal.