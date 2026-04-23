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Santiago de Compostela

Ames reconoce a su talento cultural con un acto institucional

El Concello homenajeará a artistas locales galardonados y nominados en la última edición de los premios de teatro gallego

Eladio Lois
Eladio Lois
23/04/2026 16:16
La recepción oficial tuvo lugar en la casa consistorial de Ames
La recepción oficial tuvo lugar en la casa consistorial de Ames
Concello de Ames
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El Concello de Ames celebrará un acto de reconocimiento al talento amesano vinculado a los Premios María Casares, en el que se pondrá en valor la trayectoria de artistas del municipio que han sido premiados o nominados en la última edición de estos galardones del teatro gallego. 

Entre las figuras destacadas se encuentra Marta Alonso Tejada, galardonada con el premio a la mejor dirección de movimiento por su trabajo en la serie Clopen, del Centro Dramático Galego.

También será reconocido Alonso Caxade, premiado por el mejor espacio sonoro por la obra Reconversión, así como el equipo formado por Rafa Martínez, Miguel Gendre y Laura Pouso, que obtuvo el premio al mejor espacio escénico por su trabajo en Tromsø.

El acto incluirá además el homenaje a Luma Gómez, distinguida con el Premio de Honor Marisa Soto por su trayectoria en el mundo de la interpretación, y al autor Carlos Labraña, cuya obra A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica fue reconocida como mejor espectáculo de títeres.

Junto a ellos, el Concello pondrá en valor a profesionales nominados como Pablo Reboleiro, candidato en varias categorías por Clopen, y el actor Josito Porto, nominado como mejor actor secundario por su papel en Mofa & Befa: Os dous de sempre

Impulso al reconocimiento del talento local

Con esta recepción institucional, el Concello de Ames busca visibilizar la proyección del talento cultural del municipio en el panorama gallego, reforzando el vínculo entre la creación artística local y los principales premios del sector.

Los Premios María Casares, que alcanzan su trigésima edición, son uno de los principales referentes del teatro en Galicia, y reconocen anualmente el trabajo de profesionales de las artes escénicas en múltiples categorías.

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