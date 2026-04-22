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Santiago de Compostela

Xan Campos presenta en Santiago ‘Amorodios’, su proyecto más íntimo y experimental

El pianista gallego lleva al ciclo Fiestra Aberta una propuesta que incorpora por primera vez la voz como eje central

Eladio Lois
Eladio Lois
22/04/2026 07:52
Imagen promocional del proyecto ‘Amorodios’ con los músicos participantes
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Concello de Santiago
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El pianista y compositor gallego Xan Campos presentará este miércoles, 22 de abril, a las 20.30 horas en el Teatro Principal, su nuevo trabajo, ‘Amorodios’, dentro del ciclo Fiestra Aberta de Compostela Cultura.

La propuesta supone un punto de inflexión en la trayectoria del músico, al incorporar por primera vez la voz como elemento central de su universo creativo, ampliando así sus horizontes sonoros. 

Un cuarteto que une tradición y vanguardia

Sobre el escenario, Campos estará acompañado por la cantante Faia Díaz, el batería Iago Fernández y el guitarrista y bajista Virxilio da Silva, conformando un cuarteto que combina tradición oral, jazz contemporáneo y experimentación sonora.

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La presencia de Faia Díaz, estrechamente vinculada a la tradición gallega, introduce una dimensión expresiva que conecta raíz y contemporaneidad, aportando una intensidad emocional que redefine el sonido del grupo.

Por su parte, Iago Fernández y Virxilio da Silva completan una formación clave en la escena del jazz gallego actual, aportando precisión, riqueza tímbrica y referencias que transitan entre el jazz y el rock. 

Una nueva etapa creativa

‘Amorodios’ se presenta como una obra que, sin renunciar a la identidad musical de Xan Campos, abre nuevas vías expresivas y configura una música más abierta, honesta y evocadora, en la que conviven distintas tradiciones.

El concierto forma parte del ciclo Fiestra Aberta, una iniciativa que propone un espacio de encuentro entre la creación gallega y otras voces del panorama estatal e internacional, con especial atención a la exploración de lo íntimo y la experimentación artística.

Las entradas, con un precio de 12 euros y descuentos disponibles, pueden adquirirse a través de la web de Compostela Cultura y en los puntos de venta habituales, así como el mismo día del concierto en el Teatro Principal.

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