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Santiago de Compostela

Un operario resulta herido tras caer desde un andamio en Santiago

El suceso ocurrió este martes en el barrio de Vista Alegre y el trabajador fue evacuado al hospital compostelano

Eladio Lois
Eladio Lois
22/04/2026 10:47
Ambulancia en el centro de Santiago de Compostela (archivo)
Ambulancia en el centro de Santiago de Compostela (archivo)
Eladio Lois
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Un operario ha resultado herido tras precipitarse desde un andamio cuando trabajaba en el barrio de Vista Alegre, en Santiago de Compostela. El suceso tuvo lugar este martes y obligó a activar a los servicios de emergencia.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien dio la voz de alarma a las 09.10 horas, alertando de que un trabajador se había caído desde un andamio en la rúa Arturo Cuadrado Moure.

En el momento del aviso, el operario se encontraba inconsciente, aunque el alertante señalaba que necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Traslado al CHUS

Desde el 112 se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia y a la Policía Nacional, cuyos efectivos se desplazaron hasta el lugar del accidente para atender la situación.

Finalmente, el trabajador fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), donde recibió atención médica. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado.

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