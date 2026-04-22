Santiago rescata la memoria de los “escalatorres” con una novela gráfica que revive sus hazañas

La obra, escrita por Inacio Vilariño e ilustrada por Iván Suárez, fue presentada en la Casa das Asociacións de Cornes Cedida

El Consorcio de Santiago y Alvarellos Editora presentaron este martes la novela gráfica 'Bestiario das alturas. A incrible historia dos escalatorres', una publicación que recupera la memoria de estos singulares artistas que protagonizaron espectáculos de gran riesgo en Galicia antes de la Guerra Civil.

La obra, escrita por Inacio Vilariño e ilustrada por Iván Suárez, fue presentada en la Casa das Asociacións de Cornes en un acto en el que participaron la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín Rei; el gerente del organismo, José Antonio Domínguez Varela; el director de la editorial, Henrique Alvarellos Casas; y el responsable de publicaciones del Consorcio, Juan Conde Roa.

Historias reales de riesgo y espectáculo

El libro reúne quince biografías basadas en hechos reales que narran las sorprendentes hazañas de estos artistas circenses, capaces de ascender sin ningún tipo de protección a torres y edificios emblemáticos.

Entre los protagonistas figuran personajes como el granadino Puertollano, que coronó la Torre Berenguela en 1909; el Barquerito Manuel Escudero, que escalaba vestido de torero la torre de la Peregrina de Pontevedra; o los portugueses Antonio Sousa y su mujer, conocidos como Os Morcegos, que subieron a la concatedral de Vigo con los ojos vendados.

A partir de este material histórico, la obra construye un relato de ficción ambientado en 1965 en el que el escritor Álvaro Cunqueiro conoce al escalatorres Barquerito, dando pie a una conversación que reconstruye estas gestas.

Reflexión sobre el miedo y divulgación cultural

Más allá de la recopilación histórica, la novela gráfica propone una reflexión sobre el miedo y la forma de afrontarlo, inspirándose en la idea de que este siempre permanece a nuestras espaldas.

Durante la presentación, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, destacó el valor de la obra como una herramienta divulgativa que permite acercar contenidos culturales de forma accesible, al tiempo que subrayó el papel del Consorcio en la promoción de publicaciones de calidad.

La regidora también vinculó el contenido del libro con la actualidad cultural de la ciudad, recordando el reciente espectáculo navideño en el que varios bailarines realizaron una intervención artística colgados del Pazo de Raxoi.