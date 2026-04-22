Santiago convoca os Premios SELIC 2026 con 6.000 euros e publicación garantida
O Concello de Santiago de Compostela abre o prazo para presentar obras inéditas en galego en narrativa, poesía, teatro e ensaio ata o 10 de setembro
O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica este mércores a convocatoria e as bases reguladoras dos Premios SELIC de creación literaria 2026, que convoca o Concello de Santiago co obxectivo de incrementar a presenza de Compostela na literatura escrita en galego.
O premio ten unha dotación económica de 6.000 euros e implica a publicación da obra gañadora na colección SELIC que edita o Concello. Poden optar a el obras inéditas escritas en galego tanto nos xéneros de narrativa, poesía, teatro e ensaio.
Do 23 de abril ao 10 de setembro
O prazo de recepción de orixinais ábrese este xoves 23 de abril, ao día seguinte da publicación da convocatoria no BOP, e remata o 10 de setembro deste ano. Terán que enviarse ao Concello de Santiago de Compostela (apartado de correos 10. 15.780 Santiago de Compostela) en arquivo dixital editable e en papel, xunto cun sobre pechado identificado mediante lema ou pseudónimo que debe conter os datos da obra e da súa autoría.
O xurando estará composto por cinco persoas representativas do sistema literario galego. O veredicto farase público no mes de decembro.