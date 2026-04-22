Preocupación en el sector hotelero compostelano por la grave pérdida de tráfico aeroportuario

La Unión Hotelera Compostela (UHC) ha expresado su “preocupación y decepción” ante la falta de una estrategia aeroportuaria global en Galicia, en un contexto marcado por el fuerte descenso del tráfico aéreo en Santiago y la pérdida de rutas clave.

El colectivo señala que los últimos datos de Aena reflejan una caída trimestral del 29,6% de usuarios en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, situándolo como la terminal que más tráfico comercial pierde en España.

Desde la UHC subrayan que esta situación genera una “profunda preocupación”, ya que el aeropuerto compostelano es “una infraestructura clave para el desarrollo turístico y económico de Galicia”, cuyo deterioro impacta en todo el destino y no solo en la ciudad.

Críticas a la falta de planificación

La asociación considera que la situación actual es consecuencia directa de una “falta de planificación sostenida”, agravada por la ausencia de un plan estratégico de turismo en Santiago desde 2022.

Aeropuerto de Santiago de Compostela Redacción

Además, vinculan este escenario a la salida de Ryanair, que, según indican, no es el origen del problema sino el elemento que ha evidenciado una “debilidad estructural” en el modelo aeroportuario.

También apuntan a una falta de coordinación entre administraciones autonómica y local, lo que, a su juicio, dificulta la adopción de decisiones eficaces y genera incertidumbre en el sector.

Un aeropuerto central para Galicia

Desde la UHC defienden que el aeropuerto de Santiago debe consolidarse como “aeropuerto de Galicia”, desempeñando un papel central en un modelo ordenado y eficiente basado en criterios técnicos y estratégicos.

Entre sus ventajas destacan su ubicación central, a menos de una hora de las principales ciudades gallegas, así como sus condiciones operativas, como la capacidad para aeronaves de gran tamaño, operatividad nocturna o menor índice de desvíos.

El colectivo advierte de que una dispersión de rutas y recursos sin planificación puede perjudicar la competitividad del destino, y aboga por una mayor coordinación para optimizar el sistema aeroportuario gallego.

Como ejemplo, la UHC propone modelos como los del País Vasco o Andalucía, donde existe una jerarquía clara entre aeropuertos que permite maximizar resultados.

Asimismo, plantean la necesidad de ampliar la visión estratégica mediante la cooperación con el aeropuerto de Oporto, con el objetivo de reforzar el posicionamiento internacional de Galicia.

Impacto en la ocupación hotelera

La Unión Hotelera Compostela alerta de que esta situación ya está teniendo consecuencias en el sector, con descensos continuados de ocupación desde octubre de 2025, lo que afecta a la competitividad global del destino Galicia.

Turistas en el Obradoiro Eladio Lois

Ante este escenario, el colectivo reclama un cambio de enfoque basado en decisiones “valientes”, una planificación real y una coordinación efectiva entre administraciones que permita aprovechar las fortalezas del territorio y reforzar su posicionamiento turístico.