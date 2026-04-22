O Pino reorganiza el tráfico en O Pedrouzo por las obras de humanización del centro urbano

Casa consistorial de O Pino Archivo

El Concello de O Pino ha puesto en marcha un plan especial de tráfico en el núcleo de O Pedrouzo con motivo del inicio de las obras de humanización de las calles Forcarei y Os Mollados, una actuación que obligará a modificar la circulación desde este miércoles.

La intervención, considerada estratégica tanto para el municipio como para el Camiño de Santiago, busca mejorar la accesibilidad y la calidad urbana, aunque implicará restricciones temporales para vecinos y usuarios de la vía.

Calles cortadas y cambios de sentido

Las calles Os Mollados y Forcarei quedarán cerradas al tráfico general, permitiéndose únicamente el acceso a residentes para garajes, a vehículos de servicio para carga y descarga y a las familias que accedan a la escuela infantil A Galiña Azul.

Además, la rúa do Concello cambia su sentido de circulación. A partir de ahora, los vehículos circularán desde el CPI Camiño de Santiago hacia la plaza del Concello y la carretera N-547, con el objetivo de facilitar el acceso desde la autovía al centro urbano.

El acceso al CPI Camiño de Santiago se mantendrá habilitado desde la autovía, así como desde las zonas de San Antón y Vilaboa-Lameiro.

Una actuación para mejorar el entorno urbano

El proyecto cuenta con un presupuesto de 532.250 euros, financiado en un 70% por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas a través del Plan Hurbe y en un 30% por el Concello de O Pino.

Las obras permitirán eliminar barreras arquitectónicas, mejorar los servicios municipales y renovar la imagen de una zona con gran tránsito de vecinos y peregrinos.

Desde el gobierno local solicitan a la ciudadanía máxima precaución y atención a la señalización, recordando que, aunque las obras pueden generar molestias puntuales, el objetivo es lograr un núcleo urbano más accesible, moderno y con mayor calidad de vida.

Una vez finalicen los trabajos, se restablecerá la circulación habitual en las calles afectadas.