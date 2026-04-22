Nueva apertura en As Cancelas: así es la multinacional que quiere revolucionar el ‘low cost’ con su primer negocio en Galicia

MR.D.I.Y de As Cancelas As Cancelas

La multinacional MR. D.I.Y. ha inaugurado este miércoles, 22 de abril, su primera tienda en Galicia con la apertura de un establecimiento en el centro comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela.

El nuevo local, situado en la planta baja del complejo, cuenta con una superficie aproximada de 550 metros cuadrados y marca un nuevo avance en el plan de expansión de la compañía en España, donde prevé alcanzar las 300 tiendas antes de 2030

La firma, conocida por su propuesta de “Precios bajos siempre”, ofrece un catálogo de más de 18.000 referencias que abarcan desde productos para el hogar y la decoración hasta bricolaje, papelería, juguetes y artículos de uso cotidiano.

Nuevo formato de tienda y crecimiento en España

El establecimiento compostelano incorpora el nuevo concepto de tienda que la compañía está implantando en Europa, basado en espacios más abiertos, mayor luminosidad y una circulación más fluida para mejorar la experiencia de compra.

El responsable de Operaciones de MR. D.I.Y. en España, Antonio Rodríguez, destacó que esta apertura permite “acercar nuestra propuesta a nuevos territorios” y subrayó el valor estratégico de As Cancelas dentro de su plan de crecimiento en centros comerciales consolidados.

Desde su llegada a España en 2022, la empresa ha desarrollado una red de más de 25 tiendas en el país, dentro de una estrategia centrada en reforzar su presencia comercial y adaptar su oferta a las necesidades locales.

A nivel global, la compañía, fundada en Malasia, opera más de 5.000 tiendas en 14 países y continúa su expansión internacional con especial foco en el mercado europeo.