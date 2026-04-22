Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Nueva apertura en As Cancelas: así es la multinacional que quiere revolucionar el ‘low cost’ con su primer negocio en Galicia

MR. D.I.Y. refuerza su expansión en España con un local de 550 metros cuadrados y más de 18.000 productos

Eladio Lois
Eladio Lois
22/04/2026 17:58
MR.D.I.Y de As Cancelas
MR.D.I.Y de As Cancelas
As Cancelas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La multinacional MR. D.I.Y. ha inaugurado este miércoles, 22 de abril, su primera tienda en Galicia con la apertura de un establecimiento en el centro comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela.

El nuevo local, situado en la planta baja del complejo, cuenta con una superficie aproximada de 550 metros cuadrados y marca un nuevo avance en el plan de expansión de la compañía en España, donde prevé alcanzar las 300 tiendas antes de 2030

La firma, conocida por su propuesta de “Precios bajos siempre”, ofrece un catálogo de más de 18.000 referencias que abarcan desde productos para el hogar y la decoración hasta bricolaje, papelería, juguetes y artículos de uso cotidiano.

Nuevo formato de tienda y crecimiento en España

El establecimiento compostelano incorpora el nuevo concepto de tienda que la compañía está implantando en Europa, basado en espacios más abiertos, mayor luminosidad y una circulación más fluida para mejorar la experiencia de compra.

El responsable de Operaciones de MR. D.I.Y. en España, Antonio Rodríguez, destacó que esta apertura permite “acercar nuestra propuesta a nuevos territorios” y subrayó el valor estratégico de As Cancelas dentro de su plan de crecimiento en centros comerciales consolidados.

Desde su llegada a España en 2022, la empresa ha desarrollado una red de más de 25 tiendas en el país, dentro de una estrategia centrada en reforzar su presencia comercial y adaptar su oferta a las necesidades locales.

A nivel global, la compañía, fundada en Malasia, opera más de 5.000 tiendas en 14 países y continúa su expansión internacional con especial foco en el mercado europeo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

MR.D.I.Y de As Cancelas

Nueva apertura en As Cancelas: así es la multinacional que quiere revolucionar el ‘low cost’ con su primer negocio en Galicia
Eladio González Lois
Foto de familia de los participantes en el encuentro celebrado en Hanoi

La USC lidera en Vietnam un proyecto para impulsar la economía circular
Eladio González Lois
Jesús López Romalde, reelixido decano da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela

Jesús López Romalde, reelixido decano de Bioloxía da USC con amplo apoio
Redacción
A convocatoria dos Premios SELIC de creación literaria 2026 está publicada no Boletín Oficial da Provincia

Santiago convoca os Premios SELIC 2026 con 6.000 euros e publicación garantida
Redacción