Nordesía celebra 30 años impulsando la cultura gallega con una gran fiesta en la Sala Capitol de Santiago

Sala Capitol de Santiago, durante un concierto Sala Capitol

La empresa Nordesía Produccións conmemora su 30º aniversario consolidada como una de las entidades clave en la evolución del sector cultural gallego. Fundada en 1996 por Vítor Belho y Paco de Pin, la compañía nació con el objetivo de profesionalizar la cultura en Galicia y proyectarla a nivel internacional, una meta que, tres décadas después, se ha traducido en una profunda transformación del panorama cultural.

Según explica la propia organización, Nordesía apostó desde sus inicios por combinar tradición y modernidad, promoviendo la conexión entre el talento local y propuestas de otros territorios, lo que contribuyó a situar a Galicia en el circuito global de las músicas del mundo

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Celebración con artistas de referencia

El aniversario tendrá su momento central este sábado 25 de abril a las 20.30 horas con una gran fiesta en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. La cita contará con el actor y humorista Carlos Blanco como maestro de ceremonias y reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena musical.

El cartel incluye artistas como Uxía, X.M. Budiño, A Pedreira & Alejandro Vargas, Felisa Segade, Lumedoloop, Cheny Wa Gune, Marcos Coll, Dj Mil o la Banda das Crechas, en una velada concebida como un recorrido por los sonidos que han marcado la trayectoria de la empresa.

Cartel del evento conmemorativo del 30º aniversario deNordesía Cedida

Además, la banda lisboeta Expresso Transatlântico será la encargada de presentar la próxima edición del Festival MARÉ, que se celebrará en septiembre, mientras que DJ Panko pondrá el cierre a la noche con una sesión especial vinculada a la historia de Nordesía

A lo largo de estas tres décadas, Nordesía ha organizado más de 4.000 conciertos, llevando la música gallega a distintos puntos del mundo y trabajando con artistas como Uxía, Baiuca, Mercedes Peón o Fran Pérez ‘Narf’, a quien también se rendirá homenaje durante el evento.

Su actividad ha trascendido el ámbito local, participando en la programación de conciertos de figuras internacionales como Patti Smith, Manu Chao o Rubén Blades, y liderando proyectos culturales de referencia como el Festival MARÉ, el Tradfest o el Fisterra Blues Experience.