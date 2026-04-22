Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Nordesía celebra 30 años impulsando la cultura gallega con una gran fiesta en la Sala Capitol de Santiago

La compañía, referente en la profesionalización del sector, reunirá a destacados artistas en un evento especial este sábado

Eladio Lois
Eladio Lois
22/04/2026 10:54
Sala Capitol de Santiago, durante un concierto
Sala Capitol de Santiago, durante un concierto
Sala Capitol
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La empresa Nordesía Produccións conmemora su 30º aniversario consolidada como una de las entidades clave en la evolución del sector cultural gallego. Fundada en 1996 por Vítor Belho y Paco de Pin, la compañía nació con el objetivo de profesionalizar la cultura en Galicia y proyectarla a nivel internacional, una meta que, tres décadas después, se ha traducido en una profunda transformación del panorama cultural.

Según explica la propia organización, Nordesía apostó desde sus inicios por combinar tradición y modernidad, promoviendo la conexión entre el talento local y propuestas de otros territorios, lo que contribuyó a situar a Galicia en el circuito global de las músicas del mundo

La Real Filharmonía de Galicia

La Real Filharmonía de Galicia explora el mar entre tradición y vanguardia en su nuevo programa

Más información

Celebración con artistas de referencia

El aniversario tendrá su momento central este sábado 25 de abril a las 20.30 horas con una gran fiesta en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. La cita contará con el actor y humorista Carlos Blanco como maestro de ceremonias y reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena musical.

El cartel incluye artistas como Uxía, X.M. Budiño, A Pedreira & Alejandro Vargas, Felisa Segade, Lumedoloop, Cheny Wa Gune, Marcos Coll, Dj Mil o la Banda das Crechas, en una velada concebida como un recorrido por los sonidos que han marcado la trayectoria de la empresa.

Cartel del evento conmemorativo del 30º aniversario deNordesía
Cartel del evento conmemorativo del 30º aniversario deNordesía
Cedida

Además, la banda lisboeta Expresso Transatlântico será la encargada de presentar la próxima edición del Festival MARÉ, que se celebrará en septiembre, mientras que DJ Panko pondrá el cierre a la noche con una sesión especial vinculada a la historia de Nordesía

A lo largo de estas tres décadas, Nordesía ha organizado más de 4.000 conciertos, llevando la música gallega a distintos puntos del mundo y trabajando con artistas como Uxía, Baiuca, Mercedes Peón o Fran Pérez ‘Narf’, a quien también se rendirá homenaje durante el evento.

Su actividad ha trascendido el ámbito local, participando en la programación de conciertos de figuras internacionales como Patti Smith, Manu Chao o Rubén Blades, y liderando proyectos culturales de referencia como el Festival MARÉ, el Tradfest o el Fisterra Blues Experience.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

MR.D.I.Y de As Cancelas

Nueva apertura en As Cancelas: así es la multinacional que quiere revolucionar el ‘low cost’ con su primer negocio en Galicia
Eladio González Lois
Foto de familia de los participantes en el encuentro celebrado en Hanoi

La USC lidera en Vietnam un proyecto para impulsar la economía circular
Eladio González Lois
Jesús López Romalde, reelixido decano da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela

Jesús López Romalde, reelixido decano de Bioloxía da USC con amplo apoio
Redacción
A convocatoria dos Premios SELIC de creación literaria 2026 está publicada no Boletín Oficial da Provincia

Santiago convoca os Premios SELIC 2026 con 6.000 euros e publicación garantida
Redacción