Más de medio millar de deportistas participarán este sábado en el Duatlón Cidade de Santiago

La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, y Nacho Varela, representante de la organización, con el cartel del Duatlón Cidade de Santiago Concello de Santiago

Santiago acogerá este sábado, 25 de abril, la XXVI edición del Duatlón Cidade de Santiago, una cita ya consolidada que reunirá a cerca de 600 deportistas en una jornada que combinará atletismo y ciclismo a lo largo de todo el día.

La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, presentó este martes la prueba junto al representante de la organización, Nacho Varela, y animó a la ciudadanía a participar o asistir como público a un evento que considera clave en la promoción del deporte en la ciudad.

Varela destacó el carácter de la competición, que definió como “moi espectacular, moi vistosa e moi dura”, y subrayó el respaldo institucional, al tiempo que puso en valor el papel de Santiago como una ciudad “que respira deporte”.

Una jornada para todas las edades

El programa arrancará a las 09.30 horas con las categorías escolares —benjamín, alevín, infantil y cadete—, que disputarán las finales provinciales de duatlón de A Coruña, con entrega de trofeos prevista para las 12.30 horas.

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A partir de las 14.00 horas será el turno de las categorías juvenil y júnior, antes de dar paso a la prueba popular, abierta a la participación de cualquier persona y concebida como un espacio de deporte accesible e inclusivo.

La jornada culminará desde las 17.00 horas con el Campeonato Gallego de Dúatlon de Estrada en categorías femenina, masculina e inclusiva, con la entrega de premios prevista para las 20.30 horas.

Recomendaciones de movilidad

La concejala también hizo un llamamiento a seguir las indicaciones de seguridad durante la jornada, que coincidirá en el Monte do Gozo con la celebración de la carrera solidaria ‘Unha tarde con Samuel’.

En este sentido, se recomienda el uso del transporte público y evitar la rúa das Estrelas, que permanecerá cortada al tráfico, pudiendo accederse a la zona a través de San Lázaro o San Marcos.