Leer, discutir y preguntarle al autor: Santiago estrena club de lectura con María Solar como primera invitada

María Solar y Miguel García‑Fernández durante el encuentro con la prensa en el que se presentó el nuevo Club de Lectura Ámbito Cultural Santiago de El Corte Inglés Adriana Quesada

El Corte Inglés lanza este Mes del Libro su nuevo Club de Lectura Ámbito Cultural Santiago, un club bilingüe en gallego y castellano que busca fomentar la lectura, crear comunidad y acercar la literatura contemporánea a la ciudadanía por medio de sesiones mensuales en las que participarán las autoras y autores de los libros que se comenten.

Durante un encuentro con la prensa realizado a las antesalas de la primera cita, que tendrá lugar el miércoles 22 de abril a las 19.00 horas en la Sala de Ámbito Cultural, Eva Calvo, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés de Santiago, señaló que "llevan casi un año trabajando en ser una plataforma para la cultura que nace y se desarrolla en nuestro entorno".

Y es que Santiago destaca por su rica oferta cultural, pero desde este club de lectura buscan "diferenciarse e incrementar ese valor de las ediciones en castellano y gallego que algunos autores están consiguiendo sacar en este momento". Una de ellas es María Solar, autora de 'As malas ideas' (Xerais) o, en su edición en castellano, 'Las malas ideas' (Contraluz), que será la que inaugure esta iniciativa.

Primera cita con María Solar

La autora destacó que para ella es "bonito, emotivo y un honor" ser la primera que abre un club de lectura que, además, es en su ciudad. Sobre todo destaca el valor de este tipo de iniciativas: "He visitado muchos clubs de lectura y creo que cumplen una función muy importante de ayudar a leer, porque unos tiran de otros, y también por el análisis que se hace de los libros. Los libros no son lo que escribe el autor, sino que son lo que el lector lleva a su vida. Nadie lee el mismo libro".

Añadió también la importancia de que grandes superficies como El Corte Inglés apoyen a autoras y autores que, como ella, salen del sistema literario gallego y se lanzan al mercado escribiendo en ambos idiomas.

Será el miércoles cuando tenga la oportunidad de hablar con otras lectoras y lectores sobre su obra, un libro "con mucho humor y ternura", pero también con un punto de "reivindicación y análisis social". Su novela habla del éxito y la vejez planteando preguntas cómo si el culmen de nuestras vidas está solo en el ámbito laboral o puede haber algo más allá. "El libro sitúa al lector en esa dicotomía del éxito laboral y, por otro lado, lo que queda cuando eso falta en algún momento de tu vida", señala María Solar.

Miguel García-Fernández, moderador del club

El Club de Lectura contará con Miguel García‑Fernández, historiador e investigador del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, uno de los mediadores de lectura más activos en Galicia en redes sociales como Instagram. Él también destacó la alianza establecida por El Corte Inglés con la literatura gallega, empezando además con una novela que supone "una firme apuesta porque incita a la opinión, que es un proceso importante en la literatura".

En su caso es la primera vez que participa en un club de lectura: "Nunca viví la socialización en torno a los libros y quiero ser uno más de los lectores que va a participar en este club, que tiene que funcionar de forma autónoma y con todos en igualdad". Sus expectativas son que haya suficiente confianza entre el público y la autora como para que puedan dialogar sobre la lectura y poner puntos en común.

Además, Miguel García-Fernández adelantaba otras invitadas como Arancha Portabales, que será la siguiente autora que acuda y Marta Villar, a la que esperan recibir antes de verano, aunque también están trabajando con otras escritoras como Marilar Aleixandre. "Queremos que se muestren autoras gallegas con obras que interesan y que son potentes a nivel gallego, pero que además dan ese salto", señala Miguel García.