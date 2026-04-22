La Xunta estudia nuevas obras en el CEIP O Coto de Negreira con prioridad en la accesibilidad

Exterior del CEIP O Coto de Negreira Maps

La Xunta de Galicia está analizando, en colaboración con el Concello de Negreira, la ejecución de nuevas obras de modernización en el CEIP O Coto, con especial atención a la mejora de la accesibilidad.

Así lo explicó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante una intervención en el Parlamento, en la que avanzó que los técnicos evaluarán las necesidades del centro y que se dará prioridad a las actuaciones relacionadas con la accesibilidad.

El titular autonómico recordó que el edificio, que data de 1975, no fue diseñado conforme a la normativa actual, lo que hace necesario abordar adaptaciones progresivas pese a contar ya con ascensor.

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Reproches al Concello por el mantenimiento

Rodríguez también puso en valor la inversión realizada por la Xunta en los últimos años en este colegio, que asciende a 450.000 euros, incluyendo actuaciones como la renovación de ventanas, puertas y persianas en 2022, con un coste de 225.000 euros.

No obstante, instó al Concello de Negreira a asumir sus competencias en materia de conservación y mantenimiento del centro, al tratarse de un colegio de Educación Infantil y Primaria.

Según explicó, el edificio presenta deficiencias derivadas de la falta de mantenimiento, como la acumulación de suciedad en los canalones, que está provocando filtraciones en la cubierta, renovada en 2003.

El conselleiro advirtió de que, si no se atienden estas cuestiones, podrían derivar en problemas de mayor envergadura, y recordó que algunas de estas labores han sido realizadas por la Xunta pese a no ser de su competencia.