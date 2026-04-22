La USC lidera en Vietnam un proyecto para impulsar la economía circular

Foto de familia de los participantes en el encuentro celebrado en Hanoi Cedida

Un equipo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) participa esta semana en Hanoi (Vietnam) en un encuentro internacional centrado en la transición hacia la economía circular, en el marco del proyecto europeo Capacity Building for the Transition to a Circular Economy (CEBCAT).

La delegación compostelana está liderada por el investigador Óscar Rodil Marzábal, del grupo ICEDE y del CRETUS, quien ejerce como coordinador del proyecto y participa en la organización de las sesiones de trabajo y en el seguimiento de los avances del consorcio.

El programa, que se desarrolla entre el 20 y el 24 de abril, incluye reuniones de coordinación, sesiones formativas y visitas técnicas a unidades de investigación en distintas instituciones académicas de la capital vietnamita.

Formación e investigación en economía circular

Durante el encuentro, los socios del proyecto analizan el progreso de los distintos paquetes de trabajo, comparten buenas prácticas y avanzan en la creación de programas formativos especializados en economía circular.

Entre los principales hitos abordados figuran la puesta en marcha de unidades de investigación en universidades asiáticas y el desarrollo de un máster internacional en esta materia, además de cuestiones como la acreditación académica, la elaboración de materiales docentes o las estrategias de sostenibilidad y difusión.