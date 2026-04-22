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Santiago de Compostela

La Real Filharmonía de Galicia explora el mar entre tradición y vanguardia en su nuevo programa

La orquesta actúa este jueves en el Auditorio de Galicia con ‘Mares de historias’, bajo la dirección de Paul Daniel

Eladio Lois
Eladio Lois
22/04/2026 08:14
La Real Filharmonía de Galicia
La Real Filharmonía de Galicia
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La Real Filharmonía de Galicia ofrecerá este jueves, 23 de abril, a las 20.30 horas en el Auditorio de Galicia el programa ‘Mares de historias’, una propuesta que invita a recorrer un viaje musical entre tradición y contemporaneidad con el mar como hilo conductor.

Bajo la dirección de Paul Daniel, la formación compostelana presenta un repertorio que combina estrenos actuales con grandes obras del sinfonismo europeo, en un diálogo entre Galicia y el norte de Europa. 

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Estrenos y creación contemporánea

El concierto se abrirá con el estreno absoluto de ‘Alalá’, del compositor vasco Gabriel Erkoreka, una pieza vinculada al ‘Proxecto Cometa’ que revisita la tradición musical gallega desde una perspectiva contemporánea, integrando elementos del folclore como patrones melódicos, rítmicos y percusión tradicional.

A continuación, sonará ‘Mar ao Norde’, del compositor gallego Fernando Buide, inspirada en el poemario homónimo de Álvaro Cunqueiro y marcada por una atmósfera evocadora en la que destaca el protagonismo de la sección de violonchelos. 

Clásicos sinfónicos con sabor marítimo

La segunda parte del programa se adentra en el repertorio internacional con dos obras de referencia. Por un lado, los ‘Cuatro interludios marinos’ de la ópera ‘Peter Grimes’, de Benjamin Britten, que recrean diferentes paisajes y estados de ánimo vinculados al mar.

Por otro, la Sinfonía nº 3 en Do mayor, Op. 52 de Jean Sibelius, una composición que combina claridad formal e intensidad expresiva, alejándose del romanticismo más expansivo.

El conjunto del programa propone así una sucesión de “microrrelatos” musicales que conectan épocas, estilos y territorios, siempre con el mar como elemento evocador común.

Además, antes del concierto en Santiago, tendrá lugar una nueva sesión del ciclo ‘Conversando con…’, a las 19.45 horas en la Sala Mozart, con la participación de Paul Daniel, Gabriel Erkoreka y Fernando Buide.

Las entradas tienen un precio de 15 euros, con descuentos disponibles, y pueden adquirirse a través de los canales habituales de Compostela Cultura

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