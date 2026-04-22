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Santiago de Compostela

La Quintana acogerá un canto colectivo en homenaje a la Revolución de los Claveles

Santiago se une para interpretar el ‘Grândola, Vila Morena’ este 25 de abril

Eladio Lois
Eladio Lois
22/04/2026 07:09
La parte inferior de la plaza de la Quintana fue durante fue lugar de enterramiento hasta 1780, cuando por razones sanitarias y falta de espacio se optó por el cementerio de San Domingos de Bonaval, y más tarde, por el actual camposanto de Boisaca
Plaza de la Quintana
Turismo de Santiago
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La plaza de la Quintana de Santiago de Compostela acogerá este sábado, 25 de abril, a las 19.30 horas, un canto colectivo del tema ‘Grândola, Vila Morena’, en un acto simbólico con motivo del aniversario de la Revolución de los Claveles.

La iniciativa llama a la vecindad compostelana a sumarse a esta interpretación conjunta con el objetivo de recordar los valores de libertad y fraternidad que marcaron el proceso histórico vivido en Portugal hace más de medio siglo. 

Un himno ligado a la libertad

‘Grândola, Vila Morena’, del cantautor portugués José Afonso, está considerada como uno de los grandes símbolos de la revolución portuguesa. Su emisión en la madrugada del 25 de abril de 1974 en Rádio Renascença fue la señal definitiva para el inicio del levantamiento que puso fin a la dictadura.

Desde entonces, la canción se ha convertido en un emblema internacional de resistencia pacífica, asociado a la voluntad popular y a la conquista de derechos y libertades. 

La convocatoria pretende también reforzar la relación histórica y cultural entre Galicia y Portugal, apelando a los vínculos compartidos entre ambos territorios.

El evento se celebrará en uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico compostelano, en un formato abierto a toda la ciudadanía, que podrá participar de forma libre en esta acción colectiva. 

Hora y lugar

El acto tendrá lugar este sábado 25 de abril a las 19.30 horas en la Quintana, en una jornada que busca convertir la música en un vehículo de memoria y participación ciudadana.

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