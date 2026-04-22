La Quintana acogerá un canto colectivo en homenaje a la Revolución de los Claveles

Plaza de la Quintana Turismo de Santiago

La plaza de la Quintana de Santiago de Compostela acogerá este sábado, 25 de abril, a las 19.30 horas, un canto colectivo del tema ‘Grândola, Vila Morena’, en un acto simbólico con motivo del aniversario de la Revolución de los Claveles.

La iniciativa llama a la vecindad compostelana a sumarse a esta interpretación conjunta con el objetivo de recordar los valores de libertad y fraternidad que marcaron el proceso histórico vivido en Portugal hace más de medio siglo.

Un himno ligado a la libertad

‘Grândola, Vila Morena’, del cantautor portugués José Afonso, está considerada como uno de los grandes símbolos de la revolución portuguesa. Su emisión en la madrugada del 25 de abril de 1974 en Rádio Renascença fue la señal definitiva para el inicio del levantamiento que puso fin a la dictadura.

Desde entonces, la canción se ha convertido en un emblema internacional de resistencia pacífica, asociado a la voluntad popular y a la conquista de derechos y libertades.

La convocatoria pretende también reforzar la relación histórica y cultural entre Galicia y Portugal, apelando a los vínculos compartidos entre ambos territorios.

El evento se celebrará en uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico compostelano, en un formato abierto a toda la ciudadanía, que podrá participar de forma libre en esta acción colectiva.