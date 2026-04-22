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Santiago de Compostela

La música clásica llega a As Cancelas con los conciertos didácticos del Conservatorio de Santiago

La iniciativa busca acercar el trabajo de la escuela a todos los públicos

Eladio Lois
Eladio Lois
22/04/2026 06:22
Interior del centro comercial As Cancelas
Interior del centro comercial As Cancelas
Cedida
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El Conservatorio de Música de Santiago de Compostela (CMUS) y el centro comercial As Cancelas han puesto en marcha una colaboración para acercar la música clásica y contemporánea al gran público, sacándola de los espacios habituales como aulas y auditorios para llevarla a un entorno cotidiano. 

La iniciativa se traducirá en la organización de conciertos didácticos abiertos a todos los públicos, que se celebrarán en la planta de restauración de As Cancelas dentro de la programación del Show de Celi, la mascota infantil del centro. Las actuaciones tendrán lugar los viernes y sábados a las 19.00 horas.

Cartel promocional del evento
Cartel promocional del evento
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El primer concierto está previsto para el 24 de abril, mientras que el segundo tendrá lugar el 8 de mayo. Cada sesión combinará piezas en formato cuento, con una duración de entre 15 y 20 minutos, con un repertorio musical más amplio de unos 30 minutos. 

De Beethoven a Dire Straits

La programación incluirá una selección musical variada, con obras de Ludwig van Beethoven, música de videojuegos, piezas tradicionales de las Islas Británicas y temas de rock como ‘Sultans of Swing’ de Dire Straits.

Los conciertos estarán interpretados por el Aula colectiva de viola, el grupo de violonchelo y la Orquesta de guitarras del CMUS, en propuestas que combinan técnica, creatividad y entretenimiento para todos los públicos.

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