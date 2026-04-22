Jesús López Romalde, reelixido decano de Bioloxía da USC con amplo apoio
O catedrático da Universidade de Santiago de Compostela inicia unha nova etapa centrada na calidade das titulacións, a internacionalización e a mellora da experiencia do estudantado
O catedrático da USC Jesús López Romalde acaba de ser reelixido decano da Facultade de Bioloxía por 43 votos a favor e catro en branco. O decano centrarase, nesta nova etapa, en consolidar o traballo realizado nos últimos anos en áreas como a calidade das titulacións, a internacionalización e a optimización e simplificación dos procedementos administrativos, “sempre co obxectivo de mellorar a formación, a experiencia universitaria e as oportunidades do estudantado, eixo principal da actividade académica”, explica.
O programa inclúe tamén o impulso á dinamización da Facultade mediante actividades como cursos de verán, exposicións e encontros abertos, “que contribúan a crear un espazo máis vivo, participativo e conectado coa sociedade”, engade. “Quero seguir construíndo un proxecto colectivo, baseado na proximidade, a escoita e a mellora continua, para consolidar unha Facultade máis atractiva, eficiente e orientada ao futuro”, conclúe.
Traxectoria
Jesús López Romalde, catedrático de Microbioloxía na Universidade de Santiago de Compostela, conta con máis de 35 anos de traxectoria investigadora centrada na microbioloxía ambiental, a viroloxía e a seguridade alimentaria e da auga. Desenvolveu toda a súa carreira académica na USC, cunha traxectoria sólida recoñecida en investigación, docencia, transferencia e xestión universitaria, onde ocupou cargos como secretario (2006-2010) e director de departamento (2017-2022), director de centro de posgrado (2011), vicerreitor con competencias en profesorado e titulacións (2012-2014) e decano da Facultade de Bioloxía (dende 2022).
É autor de máis de 280 artigos científicos indexados, ademais de 53 capítulos de libro e 6 volumes editados, cunha alta proporción publicados en revistas de primeiro nivel (Q1 e D1), e figura entre o 2% de científicos máis influentes do mundo segundo a Universidade de Stanford. Ademais, liderou e participou en máis de 50 proxectos competitivos nacionais e internacionais, mantendo colaboracións en Europa e América Latina.
Foi Embaixador en España da Sociedade Americana de Microbioloxía e forma parte da Xunta Directiva de sociedades científicas como International Society for Food and Environmental Virology, a Sociedade Española de Microbioloxía (sendo presidente do seu grupo especializado en Taxonomía ata 2025) ou a Sociedade Española de Viroloxía.