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Santiago de Compostela

Galicia y el norte de Portugal impulsan un proyecto de bioeconomía con un millón de euros de presupuesto

Santiago acogió la presentación de la iniciatva

Redacción
22/04/2026 14:04
El Biopolo da Sionlla acogió la presentación del proyecto europeo
El Biopolo da Sionlla acogió la presentación del proyecto europeo
Xunta
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El Biopolo da Sionlla, en Santiago de Compostela, acogió este miércoles la presentación del proyecto europeo Bio Transfer Galicia-Norte de Portugal, una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros hasta 2028 y que tiene como objetivo mejorar la transferencia de conocimiento en el ámbito de la bioeconomía.

El proyecto, enmarcado en el programa Interreg Poctep, pretende impulsar modelos productivos más sostenibles en la eurorregión, favoreciendo la valorización de los recursos propios de Galicia y del norte de Portugal.

En el acto participó la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, quien destacó la cooperación existente entre ambos territorios en materia de I+D+i y subrayó que esta iniciativa se alinea con el Plan gallego de I+D+i 2025-2027, que sitúa la biotecnología como un ámbito estratégico.

Conexión entre investigación y empresas

El proyecto está liderado por el Centro de Investigación Interuniversitario en Economía e Empresa para a Sociedade (ECOBAS), vinculado a las tres universidades públicas gallegas, y cuenta con la participación de entidades portuguesas, el clúster BIOGA y la Xunta de Galicia.

Entre sus objetivos principales figura reforzar las conexiones entre centros de conocimiento y el tejido productivo, especialmente con pequeñas y medianas empresas, así como con startups y otros agentes del ecosistema de la bioeconomía.

La iniciativa busca facilitar que la innovación generada en los centros de investigación llegue al ámbito empresarial, en línea con las prioridades de la política gallega de I+D+i, que apuesta por mejorar la transferencia tecnológica.

Durante la jornada de lanzamiento también se abordaron experiencias de valorización de recursos y biocircularidad en la eurorregión, además de recoger las necesidades del sector a través de los clústeres participantes.

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