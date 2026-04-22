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Santiago de Compostela

Un estudio de la USC revela cómo era realmente la dieta de los neandertales en Galicia

La investigación, realizada en Cova Eirós, identifica por primera vez a gran escala las especies consumidas en el Paleolítico mediante análisis de colágeno

Eladio Lois
Eladio Lois
22/04/2026 06:45
Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Cova Eirós, en Lugo
Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Cova Eirós, en Lugo
USC
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Una investigación liderada por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha permitido redefinir cómo era la alimentación de los neandertales en Galicia, gracias a la aplicación de un método innovador en el yacimiento de Cova Eirós, en Triacastela (Lugo).

El estudio, encabezado por el investigador Hugo Bal García, aporta una visión más precisa de la dieta de los grupos humanos del Paleolítico al superar las limitaciones de los métodos tradicionales, que dejaban sin identificar una parte importante de los restos óseos. 

Una dieta más diversa de lo que se pensaba

El principal hallazgo del trabajo es que la alimentación de los neandertales y de los primeros humanos modernos en Galicia era más variada de lo que se creía hasta ahora, corrigiendo la imagen incompleta que ofrecían los estudios previos.

Hasta el momento, el análisis de la dieta estaba condicionado por la dificultad para identificar huesos muy fragmentados, lo que generaba una visión parcial del consumo de especies animales.

El papel clave del colágeno

Para superar este límite, el equipo empleó la técnica ZooMS, que permite identificar especies a partir de fragmentos óseos mediante el análisis del colágeno, incluso cuando no es posible hacerlo por métodos anatómicos convencionales.

Imagen comparativa de especies identificadas mediante el método ZooMS
Imagen comparativa de especies identificadas mediante el método ZooMS
USC

La aplicación de este sistema sobre 114 restos previamente indeterminados, junto al estudio de más de 8.000 fragmentos del yacimiento, ha permitido reconstruir con mayor detalle la dieta de estos grupos humanos.

Un sesgo que distorsionaba el pasado

El trabajo también demuestra que la imagen previa estaba condicionada por un sesgo en el registro arqueológico: los herbívoros, al ser procesados de forma más intensiva, generaban más fragmentos irreconocibles, lo que dificultaba su identificación.

Este fenómeno hacía que algunas especies parecieran menos relevantes en la dieta de lo que realmente fueron, alterando la interpretación de las estrategias de subsistencia en el Paleolítico. 

En definitiva, lejos de cambiar por completo el modelo, esta nueva investigación permite afinar y completar la reconstrucción de la alimentación prehistórica, ofreciendo una imagen más fiel de la relación entre estos grupos humanos y su entorno.

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