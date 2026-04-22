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Santiago de Compostela

El PSdeG exige negociar el destino de más de 5 millones por la venta de parcelas municipales en Santiago

Marta Abal reclama diálogo al gobierno de Goretti Sanmartín y critica la “falta de transparencia” en la gestión de estos fondos

Redacción
22/04/2026 14:21
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
Cedida
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El Grupo Municipal Socialista en Santiago ha reclamado al gobierno local que abra un proceso de negociación con el resto de grupos para decidir el destino de más de 5 millones de euros procedentes de la venta de parcelas de titularidad municipal.

La concejala socialista Marta Abal explicó que esta cantidad deriva, entre otras operaciones, de la venta aprobada el pasado 1 de abril de una parcela en la rúa Sociedade Deportiva Compostela por casi 3 millones de euros, a la que se suman otras dos parcelas en la rúa Agustín Seco autorizadas a finales de 2025.

Rúa de Agustín Sixto Seco
Rúa de Agustín Sixto Seco
Maps

Según indicó, estos ingresos estaban inicialmente vinculados a partidas concretas del presupuesto de 2025, pero al no ejecutarse en ese ejercicio, el gobierno municipal dispone ahora de “marxe discrecional” para decidir su destino mediante modificaciones presupuestarias.

Críticas a la gestión y petición de acuerdo político

Desde el PSdeG consideran que una decisión de este alcance no puede adoptarse de forma unilateral. En palabras de Abal, “non estamos a falar de 100.000 euros, estamos a falar de máis de 5 millóns de euros de patrimonio público”, por lo que pide un acuerdo mayoritario sobre las prioridades de inversión en la ciudad.

La edil también denunció la “falta de transparencia” del ejecutivo, al asegurar que no ha respondido a las preguntas formuladas por su grupo sobre el destino de estos fondos.

Además, criticó la gestión del gobierno de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, señalando precedentes como la fallida adquisición de la Casa de Mazarelos o retrasos en proyectos como la cocina central prevista en los presupuestos.

Abal advirtió de que no se pueden mantener “recursos ociosos no banco” mientras existen necesidades de inversión en la ciudad y alertó de una caída en la previsión inversora para 2026.

Por todo ello, el Grupo Socialista presentará una proposición en el próximo pleno municipal para instar al gobierno local a iniciar un proceso de diálogo con el conjunto de la corporación sobre el destino de estos recursos.

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