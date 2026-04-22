El PP denuncia cinco meses de impagos en becas de comedor en Santiago

El concejal del PP, Borja Rubio, en rueda de prensa PP de Santiago

El concejal del Partido Popular en Santiago, Borja Rubio, ha denunciado este miércoles una situación de impagos acumulados durante cinco meses por parte del gobierno municipal a las entidades colaboradoras de los servicios de comedor escolar y actividades extraescolares.

En una rueda de prensa, el edil aseguró que el Concello adeuda las cantidades correspondientes a los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, lo que, según indicó, ha supuesto “cero euros ingresados” para las entidades, algunas de las cuales arrastran deudas superiores a los 35.000 euros.

Rubio calificó esta situación como una “auténtica vergoña social” y afirmó que afecta directamente a las familias y a los menores de la ciudad, al tiempo que acusó al ejecutivo local de “estar xogando coa alimentación dos nosos nenos e coa conciliación das familias desta cidade”.

Críticas al gobierno local y advertencias

El representante popular también rechazó que el gobierno municipal pueda atribuir estos retrasos a cuestiones administrativas y los vinculó a una “incompetencia” en la gestión. Además, recordó que en julio de 2024 el pleno aprobó una iniciativa para modificar el sistema de pagos y estudiar anticipos a las entidades, así como la reprobación en abril de 2025 del concejal de Facenda por esta problemática, “sen que absolutamente nada cambiase desde entón”.

Rubio anunció que el Partido Popular llevará una moción al próximo pleno municipal para exigir el pago íntegro, urgente e inmediato de las cantidades adeudadas y reclamar un cambio en el modelo de pago.

Asimismo, lanzó una advertencia directa a la alcaldesa al señalar que, si alguna entidad deja de prestar servicio o algún menor se queda sin comedor, “a única responsable será ela”.

Desde el grupo municipal popular insisten en que la situación está “asfixiando economicamente” a las entidades colaboradoras, que, según sostienen, se ven obligadas a endeudarse para mantener los servicios.