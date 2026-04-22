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Santiago de Compostela

El cierre del aeropuerto de Santiago modifica su línea de autobús: así cambia el servicio

La línea 6A modificará su recorrido y funcionamiento entre el 23 de abril y el 27 de mayo por las obras en Lavacolla

Eladio Lois
Eladio Lois
22/04/2026 07:47
Bus urbano de Santiago de Compostela
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Eladio Lois
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La empresa municipal Tussa reorganizará el servicio de la línea 6A del transporte urbano de Santiago con motivo del cierre del aeropuerto Rosalía de Castro por obras, una situación que obligará a adaptar el recorrido y las condiciones de uso del servicio entre el 23 de abril y el 27 de mayo.

Como norma general durante este periodo, los autobuses iniciarán y finalizarán su recorrido en la zona de Noval, en la carretera N-634, a la altura del restaurante Casa Lorenzo, al no poder acceder con normalidad a la terminal aeroportuaria.

Vista aérea del Aeropuerto de Santiago

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No obstante, algunas frecuencias sí mantendrán la parada en el aeropuerto con el objetivo de dar servicio a los trabajadores de las instalaciones, según ha informado la compañía. 

Cambios en el recorrido y mayor flexibilidad

La reorganización del servicio responde a la previsión de una reducción significativa de la demanda debido a la ausencia de tráfico aéreo durante las obras.

En este contexto, Tussa elimina temporalmente las restricciones habituales de subida y bajada de viajeros, permitiendo que las personas usuarias puedan acceder y descender del autobús en cualquier parada del recorrido en ambos sentidos.

Esta medida estará vigente durante todo el periodo de obras, facilitando el uso de la línea como un servicio más flexible dentro de la red urbana. 

Vuelta a la normalidad tras las obras

Una vez que el aeropuerto recupere su actividad, el servicio volverá a su funcionamiento habitual.

De este modo, se restablecerán las restricciones actuales: en dirección Lavacolla, las paradas entre la intermodal y San Marcos serán solo para recoger pasajeros, mientras que en sentido inverso, desde San Marcos hasta O Hórreo, estarán habilitadas exclusivamente para la bajada de viajeros.

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