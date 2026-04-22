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Santiago de Compostela

El Casino Santiago recrea la Feria de Abril con una noche temática y programación especial

La velada, que tendrá lugar este 25 de abril, incluirá música en directo, gastronomía andaluza y ambientación temática hasta la madrugada

Eladio Lois
Eladio Lois
22/04/2026 17:42
La cita incluirá música en directo y gastronomía andaluza
La cita incluirá música en directo y gastronomía andaluza
Redacción
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El Casino Santiago celebrará el próximo 25 de abril una nueva edición de su ‘Noche de Feria’, una propuesta temática que recreará el ambiente de la tradicional Feria de Abril y que busca consolidarse como una de las citas destacadas del ocio en la ciudad.

El evento se desarrollará entre las 23.00 y las 04.00 horas y contará con una ambientación especial inspirada en el espíritu andaluz, con decoración temática y una programación pensada para ofrecer una experiencia completa a los asistentes.

Durante la noche, el público podrá disfrutar de pases de rebujito y una selección de manzanillas, así como degustaciones de gastronomía típica andaluza, en una propuesta que combina ocio y restauración en un ambiente distendido.

Música, sorteos y ambiente festivo

La velada se completará con música en directo, sorteos especiales y distintas sorpresas, en una cita que ya forma parte de la agenda social compostelana y que cada año reúne a numeroso público.

Con este tipo de iniciativas, el Casino Santiago refuerza su apuesta por la organización de eventos temáticos que buscan diversificar la oferta de ocio en la ciudad, ofreciendo propuestas diferenciadas para sus visitantes.

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