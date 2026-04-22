Así es Voltarei, el restaurante que llega a Santiago para reinventar la taberna gallega

Exterior de Voltarei Cedida

Santiago suma un nuevo restaurante con vocación de marca: Voltarei abre sus puertas en el casco histórico —rúa do Franco, 30— con una propuesta que busca reinterpretar la taberna gallega desde una óptica actual. La llegada a la capital gallega supone un paso estratégico dentro de la evolución de este proyecto gastronómico, nacido hace apenas un año con el objetivo de convertir este formato tradicional en un icono contemporáneo de cultura, gastronomía y hospitalidad.

La apertura no se plantea como un establecimiento más, sino como la consolidación de una filosofía centrada en recuperar la esencia emocional de la taberna: un espacio de encuentro donde priman la cercanía, el producto y la conversación. En este sentido, la elección de Santiago responde a su condición de epicentro simbólico de Galicia, donde tradición, turismo y comunidad conviven de forma singular.

Una carta pensada para compartir

La propuesta gastronómica de Voltarei gira en torno a un concepto claro: compartir la mesa como experiencia social. La carta está diseñada para favorecer ese dinamismo, con platos que circulan y fomentan la interacción entre comensales.

Entre sus principales reclamos destacan las tortillas, convertidas en uno de los ejes del proyecto. Desde la versión clásica hasta elaboraciones más personales —como la que incorpora queso San Simón y chorizo o la denominada “tortilla con boina”—, el restaurante apuesta por reinterpretar recetas reconocibles con un enfoque propio.

Tortilla de Voltarei Cedida

A esta base se suman propuestas como las pinsas elaboradas con masa de Cea, los calamares o la croca, además de una oferta de repostería casera que completa la experiencia. Parte del desarrollo culinario ha contado con el asesoramiento del chef coruñés Miguel Vidal.

Un proyecto con vocación de crecimiento

La apertura en Santiago se enmarca dentro de una estrategia más amplia que busca consolidar la marca en Galicia y proyectarla hacia otras ciudades. Voltarei forma parte de un grupo empresarial vinculado a la restauración y al turismo, con presencia previa en Vigo y otras iniciativas en el territorio gallego.

El proyecto está impulsado por el fundador Andrés Castro-Rial, junto a Adrián Ameixeiras y Mariano Gómez-Ulla, este último al frente de la cocina como chef ejecutivo. El equipo promotor cuenta con trayectoria en el sector hostelero y turístico, lo que refuerza la ambición de convertir la marca en un referente reconocible.

Con esta apertura, Voltarei busca afianzar una idea de fondo: reinterpretar la tradición sin perder su esencia, apostando por el producto gallego y por una experiencia coherente en cada visita.