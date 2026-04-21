Tres deportistas de Ames compiten en el Open de España cadete de taekwondo y logran un bronce

El TK Denodo logra un bronce en el Open de España cadete con tres representantes de Ames Concello de Ames

El club TK Denodo estuvo representado el pasado fin de semana en el Open de España cadete de taekwondo, celebrado en La Nucía (Alicante), con la participación de tres deportistas convocados con la selección gallega.

Dmytro Kushniruk, Jorge Nogueiras y Xián Paz formaron parte del combinado autonómico en una competición que reunió a atletas de distintos países europeos y que volvió a situar al club de Bertamiráns en el panorama nacional e internacional.

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Un bronce y dos quintos puestos en una cita de alto nivel

El mejor resultado para el TK Denodo llegó de la mano de Dmytro Kushniruk, conocido deportivamente como Dima, que consiguió la medalla de bronce tras superar con solvencia las rondas previas y caer en semifinales ante un rival italiano.

Por su parte, Jorge Nogueiras y Xián Paz se quedaron a las puertas del podio, logrando ambos el quinto puesto en sus respectivas categorías.

Jorge logró avanzar tras imponerse en dos combates, aunque fue eliminado en cuartos de final frente al actual campeón de España. En el caso de Xián, también superó sus primeros enfrentamientos, pero cayó en cuartos ante el representante de Kazajistán, que acabaría proclamándose campeón del torneo.

El trabajo de base impulsa la presencia internacional

Desde el entorno del club destacan que la presencia de estos deportistas en competiciones de este nivel responde al trabajo constante realizado durante toda la temporada, que se traduce en buenos resultados y en convocatorias con la selección gallega.

Los tres competidores ya habían participado en el Campeonato de España el pasado mes de marzo, consolidando así su progresión deportiva en categorías base y su presencia en citas de alto nivel.