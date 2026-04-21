Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Tres deportistas de Ames compiten en el Open de España cadete de taekwondo y logran un bronce

El TK Denodo firma una destacada actuación en La Nucía con un podio y dos quintos puestos en una cita internacional

Eladio Lois
Eladio Lois
21/04/2026 06:14
El TK Denodo logra un bronce en el Open de España cadete con tres representantes de Ames
El TK Denodo logra un bronce en el Open de España cadete con tres representantes de Ames
Concello de Ames
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El club TK Denodo estuvo representado el pasado fin de semana en el Open de España cadete de taekwondo, celebrado en La Nucía (Alicante), con la participación de tres deportistas convocados con la selección gallega.

Dmytro Kushniruk, Jorge Nogueiras y Xián Paz formaron parte del combinado autonómico en una competición que reunió a atletas de distintos países europeos y que volvió a situar al club de Bertamiráns en el panorama nacional e internacional. 

Daniel Rey conquista el campeonato de España

El compostelano Daniel Rey se proclama campeón de España de gimnasia rítmica

Más información

Un bronce y dos quintos puestos en una cita de alto nivel

El mejor resultado para el TK Denodo llegó de la mano de Dmytro Kushniruk, conocido deportivamente como Dima, que consiguió la medalla de bronce tras superar con solvencia las rondas previas y caer en semifinales ante un rival italiano.

Por su parte, Jorge Nogueiras y Xián Paz se quedaron a las puertas del podio, logrando ambos el quinto puesto en sus respectivas categorías.

Jorge logró avanzar tras imponerse en dos combates, aunque fue eliminado en cuartos de final frente al actual campeón de España. En el caso de Xián, también superó sus primeros enfrentamientos, pero cayó en cuartos ante el representante de Kazajistán, que acabaría proclamándose campeón del torneo. 

El trabajo de base impulsa la presencia internacional

Desde el entorno del club destacan que la presencia de estos deportistas en competiciones de este nivel responde al trabajo constante realizado durante toda la temporada, que se traduce en buenos resultados y en convocatorias con la selección gallega.

Los tres competidores ya habían participado en el Campeonato de España el pasado mes de marzo, consolidando así su progresión deportiva en categorías base y su presencia en citas de alto nivel.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

Apatrigal se pronuncia sobre las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos: "Non están á altura do lugar"
Eladio González Lois
Nuevas canastas instaladas en el pabellón escolar

Santiago instala nuevas canastas en Lamas de Abade
Eladio González Lois
La concejala del PP de Santiago, Nerea Barcia, durante una rueda de prensa

El PP de Santiago denuncia el “abandono” del rural tras casi tres años de gobierno de BNG y CA
Redacción
Encuentro entre impulsores del Festival ‘O Tremo’

El festival de cine O Tremo agota casi todas sus entradas en solo una semana
Eladio González Lois