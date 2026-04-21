Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago se suma a las protestas del personal civil de Defensa para exigir salarios dignos

La convocatoria, impulsada por FAC-USO y APLAGE, se enmarca en una jornada estatal con concentraciones en 92 centros de toda España

Eladio Lois
Eladio Lois
21/04/2026 07:18
Trabajadores del sector civil del Ministerio durante una manifestación
Trabajadores del sector civil del Ministerio durante una manifestación
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El personal civil vinculado al Ministerio de Defensa en Santiago de Compostela está llamado a participar el próximo 22 de abril en una jornada de movilizaciones para reclamar una mejora salarial que consideran urgente. La convocatoria, impulsada por FAC-USO y APLAGE, se desarrollará durante la pausa de descanso y forma parte de una protesta coordinada en 92 centros de trabajo de todo el país.

La principal reivindicación es la implantación de un complemento salarial de 300 euros mensuales, de carácter consolidable, lineal y extensivo a todo el personal civil —laborales, funcionarios y estatutarios— como medida para corregir lo que los sindicatos califican de discriminación retributiva dentro del Ministerio. 

Los agentes de la Policía Nacional atienden a la ciudadanía en instalaciones provisionales habilitadas en la Praza do Obradoiro tras el incendio de la comisaría

Verea denuncia que la Policía siga “a la intemperie” tras el incendio de la comisaría de Santiago

Más información

Una reivindicación con impacto local

Aunque la protesta tiene carácter estatal, la movilización tendrá también reflejo en Santiago, donde el personal civil desarrolla funciones clave en el ámbito administrativo y de apoyo al Ministerio de Defensa.

Desde las organizaciones convocantes subrayan que este colectivo resulta esencial para el funcionamiento ordinario del departamento, pero denuncia que ha quedado al margen de las mejoras salariales aplicadas en los últimos meses al personal militar. 

Críticas al reparto de las mejoras salariales

FAC-USO y APLAGE señalan que la reciente subida de 40 euros mensuales aplicada en marzo de 2026 al personal militar, sumada a incrementos anteriores, ha elevado el aumento acumulado hasta los 340 euros mensuales en el último año para la mayoría de este colectivo.

Según indican, estas medidas evidencian la existencia de recursos suficientes para atender también las demandas del personal civil, cuya situación, aseguran, se ha visto agravada en el contexto del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. 

Las organizaciones sindicales advierten de que, en lugar de una negociación global, se están planteando fórmulas temporales y no consolidables, como incentivos o productividades, que podrían generar desigualdades entre trabajadores.

En este sentido, alertan de que algunos empleados civiles perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, una situación que califican de especialmente grave y que justifica la convocatoria de estas concentraciones. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

Apatrigal se pronuncia sobre las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos: "Non están á altura do lugar"
Eladio González Lois
Nuevas canastas instaladas en el pabellón escolar

Santiago instala nuevas canastas en Lamas de Abade
Eladio González Lois
La concejala del PP de Santiago, Nerea Barcia, durante una rueda de prensa

El PP de Santiago denuncia el “abandono” del rural tras casi tres años de gobierno de BNG y CA
Redacción
Encuentro entre impulsores del Festival ‘O Tremo’

El festival de cine O Tremo agota casi todas sus entradas en solo una semana
Eladio González Lois