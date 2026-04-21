Santiago se suma a las protestas del personal civil de Defensa para exigir salarios dignos

Trabajadores del sector civil del Ministerio durante una manifestación Archivo

El personal civil vinculado al Ministerio de Defensa en Santiago de Compostela está llamado a participar el próximo 22 de abril en una jornada de movilizaciones para reclamar una mejora salarial que consideran urgente. La convocatoria, impulsada por FAC-USO y APLAGE, se desarrollará durante la pausa de descanso y forma parte de una protesta coordinada en 92 centros de trabajo de todo el país.

La principal reivindicación es la implantación de un complemento salarial de 300 euros mensuales, de carácter consolidable, lineal y extensivo a todo el personal civil —laborales, funcionarios y estatutarios— como medida para corregir lo que los sindicatos califican de discriminación retributiva dentro del Ministerio.

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Una reivindicación con impacto local

Aunque la protesta tiene carácter estatal, la movilización tendrá también reflejo en Santiago, donde el personal civil desarrolla funciones clave en el ámbito administrativo y de apoyo al Ministerio de Defensa.

Desde las organizaciones convocantes subrayan que este colectivo resulta esencial para el funcionamiento ordinario del departamento, pero denuncia que ha quedado al margen de las mejoras salariales aplicadas en los últimos meses al personal militar.

Críticas al reparto de las mejoras salariales

FAC-USO y APLAGE señalan que la reciente subida de 40 euros mensuales aplicada en marzo de 2026 al personal militar, sumada a incrementos anteriores, ha elevado el aumento acumulado hasta los 340 euros mensuales en el último año para la mayoría de este colectivo.

Según indican, estas medidas evidencian la existencia de recursos suficientes para atender también las demandas del personal civil, cuya situación, aseguran, se ha visto agravada en el contexto del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Las organizaciones sindicales advierten de que, en lugar de una negociación global, se están planteando fórmulas temporales y no consolidables, como incentivos o productividades, que podrían generar desigualdades entre trabajadores.

En este sentido, alertan de que algunos empleados civiles perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, una situación que califican de especialmente grave y que justifica la convocatoria de estas concentraciones.