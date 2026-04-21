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Santiago de Compostela

Santiago reúne a profesionales de toda Galicia para formarse en técnicas de peluquería innovadoras

La iniciativa, impulsada por la estilista Ariadna Gómez, acerca conocimiento avanzado de la mano de la instructora Verónica Aira

Eladio Lois
Eladio Lois
21/04/2026 12:25
Participantes en el Máster de Ondas celebrado en Compostela Monumental
Participantes en el Máster de Ondas celebrado en Compostela Monumental
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Las instalaciones de la Asociación de Comerciantes y Empresarios CCA Compostela Monumental, en la Algalia de Arriba, acogieron este lunes el primer máster de Ondas, una jornada formativa centrada en las técnicas más vanguardistas del sector de la peluquería que reunió a profesionales llegadas de distintos puntos de Galicia. 

El evento estuvo liderado por la formadora y creadora de Artia Beauty Education, Verónica Aira, quien compartió con las asistentes su conocimiento en técnicas avanzadas de peinado.

La iniciativa contó también con la participación de la estilista santiaguesa Ariadna Gómez, asociada de Compostela Monumental e impulsora de esta propuesta, que nace con el objetivo de acercar formación especializada y de calidad al sector en Galicia

Participación de toda Galicia

La jornada congregó a profesionales procedentes de numerosos municipios, entre ellos Santiago de Compostela, Dumbría, Samos, Sanxenxo, Bueu, Bertamiráns, Ordes, Tordoia, Vedra, Curtis y Aranga, lo que evidencia el interés creciente por este tipo de formación técnica avanzada.

Asistentes al curso durante el taller
Asistentes al curso durante el taller
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Durante la mañana, las asistentes pudieron seguir la ejecución de 13 tipos de ondas sobre modelos reales, lo que permitió una aproximación práctica y detallada a las diferentes técnicas.

Ya por la tarde, la formación continuó con una sesión intensiva en la que las participantes trabajaron de forma directa cada uno de los estilos aprendidos, reforzando así el aprendizaje adquirido a lo largo de la jornada.

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