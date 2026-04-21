Santiago licita obras por más de 740.000 euros en dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad

El Panteón de Galegos Ilustres y el Pazo de Raxoi, donde se llevarán a cabo las actuaciones Archivo

El Consorcio de Santiago ha publicado este lunes nuevas licitaciones para ejecutar dos intervenciones en espacios patrimoniales clave de la ciudad, el conjunto de Santo Domingo de Bonaval y el Pazo de Raxoi, con una inversión global que supera los 740.000 euros.

Restauración del Panteón de Galegos Ilustres

La actuación en Bonaval se centrará en la restauración integral de la nave de acceso al Panteón de Galegos Ilustres y de la capilla que alberga el sepulcro de Castelao, espacios que presentan diversas patologías derivadas del paso del tiempo.

Vista del Panteón de Galegos Ilustres en el conjunto de Santo Domingo de Bonaval Archivo

Los trabajos abordarán problemas como humedades, filtraciones y el deterioro de revestimientos y pinturas murales, con el objetivo de recuperar las condiciones de conservación del conjunto y garantizar la protección de sus valores patrimoniales y artísticos.

El presupuesto base de licitación asciende a 122.829,34 euros (IVA incluido) y el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 11 de mayo de 2026.

Mejora energética en el Pazo de Raxoi

Por otro lado, el Consorcio también ha licitado la intervención en la fachada norte del Pazo de Raxoi, centrada en la mejora de la eficiencia energética del edificio.

Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago Archivo

El proyecto contempla actuaciones para optimizar el comportamiento térmico de la envolvente, así como la corrección de patologías relacionadas con el envejecimiento de los materiales y la acción de factores ambientales, que provocan humedades, filtraciones y problemas de estanqueidad.

En este caso, el presupuesto asciende a 617.856,76 euros (IVA incluido) y el plazo de presentación de ofertas finalizará el 18 de mayo de 2026.