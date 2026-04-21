Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago instala nuevas canastas en Lamas de Abade

El Concello impulsa mejoras en dos instalaciones deportivas con una inversión que supera los 60.000 euros

Eladio Lois
Eladio Lois
21/04/2026 14:19
Nuevas canastas instaladas en el pabellón escolar
Nuevas canastas instaladas en el pabellón escolar
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Concello de Santiago ha mejorado el pabellón deportivo del CEIP Lamas de Abade con la instalación de nuevas canastas de minibásket y ha puesto en funcionamiento el renovado campo de fútbol de Belvís, según anunció este martes la concejala de Deportes, Pilar Lueiro.

La edil destacó que, tras “moita demanda e moito tempo esperando por cuestións burocráticas”, el pabellón escolar cuenta ya con equipamiento reglamentario de baloncesto y la pista adaptada, en una actuación que responde a las necesidades de la comunidad educativa. 

Mejoras en Lamas de Abade y nueva reforma en camino

El Concello invirtió 14.491,92 euros en la instalación de dos canastas de techo homologadas y regulables para minibásket, además del pintado de la pista conforme a la normativa.

Estas actuaciones forman parte de un plan más amplio, ya que la Xunta de Goberno ha aprobado un proyecto de remodelación del pabellón con un presupuesto de 367.404,62 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La intervención incluirá la renovación de la cubierta, los vestuarios, nuevos accesos y asfaltado, lo que permitirá una mejora integral de la instalación deportiva. 

Un campo de Belvís pionero en Galicia

En paralelo, el Concello ha puesto en marcha el nuevo campo de fútbol 8 de Belvís, tras la renovación del césped en una actuación valorada en 47.553,01 euros.

Campo de fútbol de Belvís tras la renovación del césped artificial
Campo de fútbol de Belvís tras la renovación del césped artificial
Concello de Santiago

Según destacó Pilar Lueiro, se trata del primer campo en Galicia con un pavimento sin relleno, una solución innovadora que elimina el uso de materiales como caucho o arena y reduce el impacto ambiental.

El nuevo sistema evita la dispersión de residuos en el entorno natural y protege espacios próximos como el Rego de Belvís, alineándose con criterios de sostenibilidad y eficiencia.

La instalación ya está disponible para los clubes federados, mientras que el Concello prevé informar próximamente sobre el procedimiento para el uso por parte de la ciudadanía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

Apatrigal se pronuncia sobre las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos: "Non están á altura do lugar"
Eladio González Lois
Nuevas canastas instaladas en el pabellón escolar

Santiago instala nuevas canastas en Lamas de Abade
Eladio González Lois
La concejala del PP de Santiago, Nerea Barcia, durante una rueda de prensa

El PP de Santiago denuncia el “abandono” del rural tras casi tres años de gobierno de BNG y CA
Redacción
Encuentro entre impulsores del Festival ‘O Tremo’

El festival de cine O Tremo agota casi todas sus entradas en solo una semana
Eladio González Lois