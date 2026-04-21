Santiago instala nuevas canastas en Lamas de Abade

Nuevas canastas instaladas en el pabellón escolar Concello de Santiago

El Concello de Santiago ha mejorado el pabellón deportivo del CEIP Lamas de Abade con la instalación de nuevas canastas de minibásket y ha puesto en funcionamiento el renovado campo de fútbol de Belvís, según anunció este martes la concejala de Deportes, Pilar Lueiro.

La edil destacó que, tras “moita demanda e moito tempo esperando por cuestións burocráticas”, el pabellón escolar cuenta ya con equipamiento reglamentario de baloncesto y la pista adaptada, en una actuación que responde a las necesidades de la comunidad educativa.

Mejoras en Lamas de Abade y nueva reforma en camino

El Concello invirtió 14.491,92 euros en la instalación de dos canastas de techo homologadas y regulables para minibásket, además del pintado de la pista conforme a la normativa.

Estas actuaciones forman parte de un plan más amplio, ya que la Xunta de Goberno ha aprobado un proyecto de remodelación del pabellón con un presupuesto de 367.404,62 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La intervención incluirá la renovación de la cubierta, los vestuarios, nuevos accesos y asfaltado, lo que permitirá una mejora integral de la instalación deportiva.

Un campo de Belvís pionero en Galicia

En paralelo, el Concello ha puesto en marcha el nuevo campo de fútbol 8 de Belvís, tras la renovación del césped en una actuación valorada en 47.553,01 euros.

Campo de fútbol de Belvís tras la renovación del césped artificial Concello de Santiago

Según destacó Pilar Lueiro, se trata del primer campo en Galicia con un pavimento sin relleno, una solución innovadora que elimina el uso de materiales como caucho o arena y reduce el impacto ambiental.

El nuevo sistema evita la dispersión de residuos en el entorno natural y protege espacios próximos como el Rego de Belvís, alineándose con criterios de sostenibilidad y eficiencia.

La instalación ya está disponible para los clubes federados, mientras que el Concello prevé informar próximamente sobre el procedimiento para el uso por parte de la ciudadanía.