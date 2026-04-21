Santiago acoge una conferencia sobre los grandes hitos de la aviación española en su centenario

Marcelino Sempere Doménech impartirá la ponencia Archivo

Santiago de Compostela acogerá este miércoles, 22 de abril, a las 19.30 horas, una conferencia sobre el centenario de los grandes vuelos de la aviación española, que será impartida por el teniente coronel del Ejército del Aire y del Espacio, Marcelino Sempere Doménech.

El acto tendrá lugar en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, situada en la plaza Salvador Parga, y se enmarca en las actividades de divulgación histórica sobre los grandes hitos de la aviación española.

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Un experto en historia aeronáutica

Marcelino Sempere Doménech es doctor en Filosofía y Letras y especialista en historia de la aviación, con una amplia trayectoria docente e investigadora vinculada al ámbito militar y universitario.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa labor como conferenciante y profesor en instituciones como la Academia General del Aire, además de participar en congresos y publicar numerosos trabajos sobre historia contemporánea y aeronáutica.

Actualmente, forma parte de la Comisión de Seguimiento del Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española, desde donde contribuye a la divulgación de estas gestas históricas.

El legado de los grandes vuelos

La conferencia pondrá el foco en episodios clave como el vuelo de la Escuadrilla Elcano, una de las mayores hazañas de la aviación española. En 1926, tres aviones Breguet XIX recorrieron 17.100 kilómetros entre Madrid y Manila en 39 días, atravesando tres continentes en condiciones extremas.

Esta expedición, que partió del aeródromo de Cuatro Vientos el 5 de abril y llegó a Filipinas el 13 de mayo, simbolizó la capacidad de la aviación española para afrontar rutas internacionales de gran complejidad en una época de enormes limitaciones técnicas.

La actividad pretende ofrecer al público una visión histórica de estas gestas, destacando su impacto en el desarrollo de la aviación y su valor como referente de innovación y superación.

Cena tertulia complementaria

Además de la conferencia, está prevista una cena tertulia esa misma jornada a las 21.30 horas en el restaurante Carolo, en la avenida de Vilagarcía, con un precio de 25 euros por cubierto, en la que los asistentes podrán compartir impresiones con el ponente en un formato más cercano.