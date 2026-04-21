Padrón lanza un ambicioso programa turístico para 2026 con más de 50 actividades durante todo el año

Visita fotográfica con FotoWalk Galicia Silvia Viqueira

El Concello de Padrón ha diseñado un programa turístico para 2026 que incluye más de 50 acciones y actividades a lo largo de todo el año, con el objetivo de dinamizar el territorio y reforzar su posicionamiento como destino atractivo en Galicia.

La iniciativa, impulsada por el departamento de Turismo, combina propuestas culturales, naturales, gastronómicas y de ocio, con un enfoque centrado en la sostenibilidad y la puesta en valor del patrimonio local.

Rutas culturales, gastronomía y naturaleza

El programa contempla itinerarios culturales, visitas guiadas y rutas literarias vinculadas a figuras como Rosalía de Castro y Camilo José Cela, además de actividades destinadas a la recuperación y difusión de las tradiciones locales.

Parte de la programación se desarrolla en colaboración con entidades como la Fundación Pública Galega Camilo José Cela y la Casa Museo Rosalía de Castro, lo que, según el Concello, permite reforzar la calidad y el alcance de la oferta turística.

La vertiente ambiental también tiene un peso destacado, con propuestas como rutas de senderismo, paseos interpretativos, baños de bosque o iniciativas de educación ambiental, orientadas a promover el disfrute responsable del entorno natural.

Entre las actividades ya celebradas o previstas figuran la participación en ferias como Fitur o Festur, así como citas gastronómicas como Sabores de Padrón, la ruta de la croqueta o las Xornadas da Lamprea.

Un modelo turístico sostenible y con impacto local

El calendario se completará en los próximos meses con nuevas propuestas, entre ellas visitas teatralizadas como ‘Rosalía na Matanza’ o ‘Cela, a visita guiada’, actividades de bienestar dentro del programa Padrón Saudable, catas de productos locales o experiencias vinculadas al río Ulla.

El plan incluye además iniciativas de carácter social, como visitas dirigidas a personas inmigrantes para facilitar su integración, así como actividades educativas en colaboración con centros escolares.

Todas las acciones incorporan criterios de sostenibilidad, como la reducción de residuos o la promoción de la movilidad sostenible, en línea con un modelo turístico respetuoso con el entorno.

Desde el Concello subrayan también la colaboración con el tejido empresarial local, una estrategia que permite generar experiencias más completas y contribuir al desarrollo económico del municipio.

Las inscripciones para las actividades estarán disponibles a través de la web oficial de turismo de Padrón.