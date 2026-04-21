Nuevo impulso urbanístico en Santiago: aprobado el proyecto para más de 3.600 viviendas en Mallou

Foto de Eladio Lois

El Consello de la Xunta ha aprobado inicialmente el proyecto de interés autonómico (PIA) para desarrollar suelo residencial en el ámbito SUD1 ‘Mallou’, en Santiago de Compostela, donde se prevé la construcción de 3.609 viviendas, de las cuales el 80% serán protegidas.

Este plan se enmarca dentro de la estrategia autonómica de impulso al suelo y supone el séptimo PIA que alcanza esta fase de tramitación en Galicia. El ámbito de actuación abarca una superficie de 519.935 metros cuadrados en la zona norte de la ciudad, en el entorno de Mallou.

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El área afectada incluye terrenos situados en la cuenca alta del río Sar, con una altitud media de 300 metros. La ordenación prevista estructura el espacio en cinco grandes cuarterones, separados por una red viaria principal que articula el conjunto.

En el interior de estos sectores se distribuirán nuevas áreas residenciales, equipamientos públicos, zonas verdes y una red de viales de acceso, configurando un desarrollo urbano integral pensado para acoger a miles de residentes.

Las viviendas se integrarán en bloques de tipología colectiva, con alturas que oscilarán entre B+1 y B+9+BC, y el proyecto contempla también la creación de 3.558 plazas de aparcamiento. Un plan con fuerte peso de la vivienda protegida

Uno de los elementos más destacados del proyecto es el elevado porcentaje de vivienda protegida, que alcanzará el 80% del total previsto, lo que refuerza el carácter social de la actuación en un contexto de creciente demanda residencial en Santiago.

Este desarrollo busca ampliar la oferta de vivienda en la ciudad, al tiempo que incorpora espacios públicos y zonas verdes que favorezcan la integración del nuevo barrio en el entorno urbano.