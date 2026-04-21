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Santiago de Compostela

La estación intermodal de Santiago logra un premio internacional por su seguridad y confort

La compañía responsable, TK Elevator, es reconocida por sus soluciones de movilidad vertical en una infraestructura clave del transporte en la ciudad

Eladio Lois
Eladio Lois
21/04/2026 10:13
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
Eladio Lois
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La estación intermodal de Santiago de Compostela ha sido distinguida a nivel internacional tras recibir el premio a Mejor Proyecto del Año 2026 en la categoría de elevadores de nueva construcción, otorgado por la revista especializada Elevator World. El reconocimiento ha recaído en el trabajo desarrollado por la compañía TK Elevator, responsable de las soluciones de movilidad vertical del complejo. 

El jurado ha valorado especialmente la transformación de la infraestructura compostelana, destacando su papel como referente en accesibilidad, seguridad y confort. Según la compañía, el proyecto ha sido concebido desde la fase inicial de diseño hasta su ejecución final, incorporando sistemas avanzados que permiten facilitar el tránsito diario de miles de personas con distintas necesidades.

Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)
Eladio Lois

La intervención incluye la instalación de seis ascensores, tres de ellos panorámicos, diseñados y fabricados en España. Estos equipos conectan los andenes con el vestíbulo principal y las distintas áreas de servicio, integrándose en la arquitectura como elementos visibles y estructurales del conjunto. 

Un hito en la modernización del transporte

La empresa subraya que la estación intermodal compostelana se ha consolidado como uno de los hitos más relevantes en la modernización del transporte en España. Más allá de su función como nodo que conecta trenes de alta velocidad, autobuses, taxis y aparcamientos, el proyecto redefine el concepto tradicional de estación, convirtiéndola en un espacio público accesible e integrado en la ciudad.

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En palabras del CEO de TK Elevator para la región Sur de Europa y África, Pedro Martín, “la estación intermodal de Santiago de Compostela demuestra cómo la movilidad vertical aporta un valor real cuando se integra desde el inicio en proyectos complejos. Este reconocimiento pone en valor la capacidad técnica y el conocimiento que aportamos desde España para competir y ser reconocidos a nivel internacional”.

La compañía considera que este premio refuerza su posicionamiento como referente en soluciones de movilidad accesible y reafirma su compromiso con el desarrollo de tecnologías orientadas a una movilidad más inclusiva y sostenible.

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