El PSdeG acusa al PP y al gobierno local de “inacción” ante la crisis de vivienda en Santiago

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa Cedida

El Grupo Municipal Socialista ha cargado contra el Partido Popular y el gobierno local, al que acusa de “no estar a la altura” de la emergencia habitacional, en un contexto en el que el acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

La concejala socialista Marta Abal denunció la “falta de respuesta efectiva” por parte de las administraciones y advirtió de que la ausencia de políticas ambiciosas está contribuyendo a cronificar un problema que requiere medidas urgentes.

Críticas al PP y al gobierno de Sanmartín

Abal responsabilizó al Partido Popular de una situación que atribuye a “más de veinte años de abandono” en materia de vivienda pública por parte de la Xunta de Galicia, señalando que “é o menos indicado para dar leccións sobre vivenda pública”.

Asimismo, cuestionó la actuación del ejecutivo local encabezado por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, cuyas políticas calificó de “claramente insuficientes” y carentes de la ambición necesaria para afrontar la magnitud del problema.

La edil también criticó el clima político actual, asegurando que “mentres o problema de acceso á vivenda segue a ser a principal preocupación da cidadanía, asistimos a como o voceiro do Partido Popular e o executivo local se enredan en debates que non aportan solucións á emerxencia habitacional que estamos a vivir”.

Más de 6.000 viviendas vacías en Santiago

Frente a esta situación, el PSdeG plantea como medida prioritaria la movilización de la vivienda vacía. Según los datos citados por la concejala, en Santiago existen más de 6.000 viviendas desocupadas, lo que representa más del 23% del parque residencial.

Abal defendió que esta es “a solución máis realista” para incrementar la oferta de alquiler social a corto plazo y dar respuesta a las necesidades urgentes de la población.

En este sentido, subrayó que el propio gobierno municipal dispone ya de información suficiente para analizar la situación y adoptar decisiones eficaces en esta materia.