El PP de Santiago denuncia el “abandono” del rural tras casi tres años de gobierno de BNG y CA

La concejala del PP de Santiago, Nerea Barcia, durante una rueda de prensa PP de Santiago

La concejala del Partido Popular de Santiago, Nerea Barcia, ha denunciado la situación del rural compostelano tras casi tres años de gobierno del BNG y Compostela Aberta, asegurando que “o único que chegou ás parroquias foron palabras baleiras, anuncios sen execución e promesas que nin sequera se intentaron levar a cabo”.

Barcia compareció en rueda de prensa para responder a las recientes declaraciones del gobierno local, que defendía estar “superando o pactado” en inversión y actuaciones en el rural, una afirmación que la edil popular cuestionó al reclamar datos concretos sobre inversiones y actuaciones realizadas.

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Críticas a la gestión municipal

La concejala del PP contrapuso el relato del ejecutivo con lo que, según indicó, trasladan los vecinos, afirmando que “a realidade que trasladan cada día os veciños e veciñas non ten nada que ver co que conta o goberno”.

En este sentido, criticó la falta de respuesta a las demandas ciudadanas, tanto de forma presencial como a través de canales municipales como la aplicación Liña Verde, donde, según señaló, existen solicitudes sin contestar desde 2023 o con respuestas “xenéricas, copiadas e pegadas, sen solución real”.

Asimismo, describió un deterioro generalizado de las infraestructuras, con carreteras en mal estado, cunetas sin limpiar, presencia de maleza y servicios básicos “inexistentes ou claramente insuficientes”.

Demandas en las parroquias y falta de planificación

La edil popular enumeró diversas parroquias del municipio —como O Eixo, Aríns, Marrozos, Villestro o Laraño— para ejemplificar que las necesidades se repiten en todo el rural, especialmente en materia de mantenimiento, limpieza, desbroces y asfaltado.

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En este contexto, cuestionó si el gobierno municipal conoce realmente estas necesidades y, en caso afirmativo, por qué no actúa, advirtiendo que “se non as coñece, é un problema aínda máis grave”.

Barcia calificó además de “gravísimo” que en la parroquia de Busto se haya llegado a plantear la posibilidad de pertenecer al municipio de Trazo, lo que, a su juicio, evidencia el nivel de “abandono institucional”.

Entre otras cuestiones, la concejala criticó la ausencia de planificación en aspectos como el calendario de desbroces, señalando que, a estas alturas del año, todavía se desconoce si se cumplirá el contrato o si habrá supervisión de los trabajos.

“El rural precisa constancia, planificación, execución e respecto”, concluyó Barcia, quien aseguró que los vecinos “cumpren coas súas obrigas e pagan os seus impostos, pero non reciben servizos á altura”.