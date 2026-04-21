El PP de Santiago denuncia el “abandono” del rural tras casi tres años de gobierno de BNG y CA
La concejala Nerea Barcia reclama más inversión, planificación y respuesta a las demandas vecinales en las parroquias
La concejala del Partido Popular de Santiago, Nerea Barcia, ha denunciado la situación del rural compostelano tras casi tres años de gobierno del BNG y Compostela Aberta, asegurando que “o único que chegou ás parroquias foron palabras baleiras, anuncios sen execución e promesas que nin sequera se intentaron levar a cabo”.
Barcia compareció en rueda de prensa para responder a las recientes declaraciones del gobierno local, que defendía estar “superando o pactado” en inversión y actuaciones en el rural, una afirmación que la edil popular cuestionó al reclamar datos concretos sobre inversiones y actuaciones realizadas.
Críticas a la gestión municipal
La concejala del PP contrapuso el relato del ejecutivo con lo que, según indicó, trasladan los vecinos, afirmando que “a realidade que trasladan cada día os veciños e veciñas non ten nada que ver co que conta o goberno”.
En este sentido, criticó la falta de respuesta a las demandas ciudadanas, tanto de forma presencial como a través de canales municipales como la aplicación Liña Verde, donde, según señaló, existen solicitudes sin contestar desde 2023 o con respuestas “xenéricas, copiadas e pegadas, sen solución real”.
Asimismo, describió un deterioro generalizado de las infraestructuras, con carreteras en mal estado, cunetas sin limpiar, presencia de maleza y servicios básicos “inexistentes ou claramente insuficientes”.
Demandas en las parroquias y falta de planificación
La edil popular enumeró diversas parroquias del municipio —como O Eixo, Aríns, Marrozos, Villestro o Laraño— para ejemplificar que las necesidades se repiten en todo el rural, especialmente en materia de mantenimiento, limpieza, desbroces y asfaltado.
En este contexto, cuestionó si el gobierno municipal conoce realmente estas necesidades y, en caso afirmativo, por qué no actúa, advirtiendo que “se non as coñece, é un problema aínda máis grave”.
Barcia calificó además de “gravísimo” que en la parroquia de Busto se haya llegado a plantear la posibilidad de pertenecer al municipio de Trazo, lo que, a su juicio, evidencia el nivel de “abandono institucional”.
Entre otras cuestiones, la concejala criticó la ausencia de planificación en aspectos como el calendario de desbroces, señalando que, a estas alturas del año, todavía se desconoce si se cumplirá el contrato o si habrá supervisión de los trabajos.
“El rural precisa constancia, planificación, execución e respecto”, concluyó Barcia, quien aseguró que los vecinos “cumpren coas súas obrigas e pagan os seus impostos, pero non reciben servizos á altura”.