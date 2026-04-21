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Santiago de Compostela

El festival de cine O Tremo agota casi todas sus entradas en solo una semana

El certamen de Brión consolida su crecimiento y reunirá a actores, directores y público en un fin de semana dedicado al audiovisual gallego

Eladio Lois
Eladio Lois
21/04/2026 13:20
Encuentro entre impulsores del Festival ‘O Tremo’
Encuentro entre impulsores del Festival ‘O Tremo’
Concello de Brión
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La cuarta edición del Festival de Cine Galego ‘O Tremo’, organizado por el Concello de Brión y Aldea Producións, ha colgado el cartel de “no hay billetes” en apenas una semana, a falta de unas veinte butacas para una de sus sesiones.

El rápido agotamiento de las entradas confirma el creciente interés del público por este certamen, que se celebrará los días 24 y 25 de abril en el auditorio del centro social polivalente de Brión. 

El alcalde de Brión, Pablo Lago, destacó durante un encuentro con entidades patrocinadoras que el festival es ya una cita consolidada que “cada año espera maior atención”, al tiempo que subrayó su valor para acercar el cine gallego de forma gratuita a la ciudadanía.

Por su parte, desde la organización, el responsable de Aldea Producións, Ramón Cordido, valoró positivamente la acogida del público, señalando que el ritmo de venta de entradas supone “unha gran satisfacción” y refleja el interés que despierta el evento. 

Proyecciones y encuentros con el público

El programa arrancará el viernes 24 con una sesión dirigida al alumnado del IES de Brión, que podrá ver la película “Antes de nós”, galardonada con 13 Premios Mestre Mateo, y participar en un coloquio con su guionista, Pepe Coira.

'Antes de nós' será uno de los filmes proyectados
'Antes de nós' será uno de los filmes proyectados
Archivo

Ese mismo día, a las 21.00 horas, se proyectará “Rondallas”, el primer filme en agotar sus localidades.

El sábado 25, la programación continuará con “San Simón”, a las 18.00 horas, con la presencia de su director, Miguel Ángel Delgado, y los actores Flako Estévez y Eduardo Rodríguez Cunha “Tatán”. Ya por la noche, a las 21.00 horas, será el turno de “Leo&Lou”, que contará con la participación de la actriz Julia Sulleiro y el director Carlos Solano.

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